Veber 7*50 БПс бинокль плавающий с компасом

Морской бинокль не должен иметь большое увеличение. Большое увеличение — это маленький угол обзора и при качке и тряске трудно удерживать объект в поле зрения. Такой бинокль должен быть светосильным для наблюдения в сумерках, быть водозащищенным, не запотевать (быть азотонаполненным) и не должен скользить в руках.
Veber 7х50 БПс WaterProof 7x50 — это НАСТОЯЩИЙ МОРСКОЙ БИНОКЛЬ. Еще он имеет дальномерную сетку для определения расстояний и встроенный компас с подсветкой (работает от батарейки — «таблетки»). В конструкции бинокля используется стекло марки BaK4, обладающее большим коэффициентом преломления, что позволяет уменьшить светохроматизм по краям поля зрения.
Уникальность Veber WaterProof 7x50 — в его способности удерживаться на поверхности воды. Сверхпрочный, но тонкий поликарбонатный корпус с большим объемом внутри, несмотря на солидный вес оптических стеклянных элементов, не позволяет биноклю утонуть.
Характеристики:
- Увеличение, крат 7
- Диаметр объектива, мм 50
- Диаметр выходного зрачка, мм 7.1
- Тип призмы Porro (стекло BaK4)
- Угловое поле зрения, град. 7,55
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м 132
- Фокусировка индивидуальная для каждого канала
- Влагостойкость 30 минут пребывания в воде (азотонаполненный корпус)
- Габаритные размеры, мм 200х150х70
- Вес, кг 0.985
- Материал корпуса поликарбонатный
- Материал отделки корпуса обрезиненный корпус