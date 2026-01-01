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Veber 7*50 БПс бинокль плавающий с компасом
Veber 7*50 БПс бинокль плавающий с компасом
Veber 7*50 БПс бинокль плавающий с компасом
Veber 7*50 БПс бинокль плавающий с компасом
Veber 7*50 БПс бинокль плавающий с компасом
Veber 7*50 БПс бинокль плавающий с компасом
Veber 7*50 БПс бинокль плавающий с компасом
Veber 7*50 БПс бинокль плавающий с компасом
Veber 7*50 БПс бинокль плавающий с компасом
Veber 7*50 БПс бинокль плавающий с компасом

Veber 7*50 БПс бинокль плавающий с компасом

Veber
Артикул: MTG-2843

Veber 7*50 БПс бинокль плавающий с компасом. Морской бинокль, не утонет при падении в воду. Призмы Porro из стекла BaK4. Светосильный, азотонаполненный. Дальномерная шкала и встроенный компас в поле зрения, поворотная шкала для быстрого пересчета данных - на левом объективе.

Описание

Морской бинокль не должен иметь большое увеличение. Большое увеличение — это маленький угол обзора и при качке и тряске трудно удерживать объект в поле зрения. Такой бинокль должен быть светосильным для наблюдения в сумерках, быть водозащищенным, не запотевать (быть азотонаполненным) и не должен скользить в руках.

Veber 7х50 БПс WaterProof 7x50 — это НАСТОЯЩИЙ МОРСКОЙ БИНОКЛЬ. Еще он имеет дальномерную сетку для определения расстояний и встроенный компас с подсветкой (работает от батарейки — «таблетки»). В конструкции бинокля используется стекло марки BaK4, обладающее большим коэффициентом преломления, что позволяет уменьшить светохроматизм по краям поля зрения.

Уникальность Veber WaterProof 7x50 — в его способности удерживаться на поверхности воды. Сверхпрочный, но тонкий поликарбонатный корпус с большим объемом внутри, несмотря на солидный вес оптических стеклянных элементов, не позволяет биноклю утонуть.

Характеристики:

  • Увеличение, крат 7
  • Диаметр объектива, мм 50
  • Диаметр выходного зрачка, мм 7.1
  • Тип призмы Porro (стекло BaK4)
  • Угловое поле зрения, град. 7,55
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м 132
  • Фокусировка индивидуальная для каждого канала
  • Влагостойкость 30 минут пребывания в воде (азотонаполненный корпус)
  • Габаритные размеры, мм 200х150х70
  • Вес, кг 0.985
  • Материал корпуса поликарбонатный
  • Материал отделки корпуса обрезиненный корпус

Комплектация

  • Бинокль
  • Мягкий футляр
  • Крышка окуляров 1 шт (спаренная)
  • Крышка объектива 2 шт (закреплены на корпусе)
  • Шейный ремень
  • Ткань для протирки оптики
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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