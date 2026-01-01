Veber 7*50 БПс бинокль плавающий с компасом

Описание

Морской бинокль не должен иметь большое увеличение. Большое увеличение — это маленький угол обзора и при качке и тряске трудно удерживать объект в поле зрения. Такой бинокль должен быть светосильным для наблюдения в сумерках, быть водозащищенным, не запотевать (быть азотонаполненным) и не должен скользить в руках.

Veber 7х50 БПс WaterProof 7x50 — это НАСТОЯЩИЙ МОРСКОЙ БИНОКЛЬ. Еще он имеет дальномерную сетку для определения расстояний и встроенный компас с подсветкой (работает от батарейки — «таблетки»). В конструкции бинокля используется стекло марки BaK4, обладающее большим коэффициентом преломления, что позволяет уменьшить светохроматизм по краям поля зрения.

Уникальность Veber WaterProof 7x50 — в его способности удерживаться на поверхности воды. Сверхпрочный, но тонкий поликарбонатный корпус с большим объемом внутри, несмотря на солидный вес оптических стеклянных элементов, не позволяет биноклю утонуть.

Характеристики: