Veber 10x42 RFS1000 бинокль с лазерным дальномером

Описание

Объективы с линзами диаметром 42 мм формируют изображение с высокой яркостью и контрастностью. В конструкции бинокля используются roof-призмы, конструкция которых обеспечивает компактность корпуса – его толщина всего 62 мм. На линзы нанесено многослойное просветляющее покрытие, поэтому картинка получается чистой, четкой и яркой. Просветленная FMC оптика бинокля дает возможность использовать устройство в неблагоприятных погодных условиях или в сумерках.

С правой части корпуса расположены две крупные обрезиненные кнопки для управления одной рукой. Кнопка включения ЖК-дисплея также выполняет функцию замера и активирует режим «сканирования». А вторая кнопка отвечает за выбор режима измерения и смену единиц измерения с метров на ярды.

Фокусировка окуляров независимая – кольца фокусировки на двух окулярах позволят навести резкость в каждом окуляре отдельно и настроить прибор под индивидуальные особенности зрения, например, если «диоптрии глаз» отличаются.

Поворотно-выдвижные наглазники окуляров конструкции twist-up регулируют расстояние от глаз пользователя до линз окуляров. Чтобы сделать наблюдение комфортнее, наглазники можно выдвинуть( или оставить в начальном положении- это удобнее для человека в очках).

Лазерный излучатель формирует невидимый, безопасный для зрения луч, при помощи которого дальномер определит с высокой точностью (±1 метр) дистанцию от 5 до 1000 метров и скорость до 300 км/ч. Лазерный излучатель/приемник вынесены в отдельный блок, что повышает надежность конструкции в условиях жесткой эксплуатации.

Результаты измерения отображаются в окуляре бинокля на светодиодном ЖК-дисплее. Информационная сетка и символы (пиктограммы) находятся в нижней трети правого окуляра и не вызывают дискомфорта при длительном наблюдении.

Питание прибора осуществляется при помощи литиевой батареи типа « CR2» (3В), которая входит в комплект. Для экономии заряда батареи через 20 секунд после последнего нажатия кнопок питание прибора отключается, и изображение сетки пропадает.

Характеристики: