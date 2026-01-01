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Veber 10x42 RFS1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber 10x42 RFS1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber 10x42 RFS1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber 10x42 RFS1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber 10x42 RFS1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber 10x42 RFS1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber 10x42 RFS1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber 10x42 RFS1000 бинокль с лазерным дальномером
Veber 10x42 RFS1000 бинокль с лазерным дальномером

Veber 10x42 RFS1000 бинокль с лазерным дальномером

Veber
Артикул: MTG-2802

Veber 10x42 RFS1000 бинокль с лазерным дальномером.  Туристический бинокль в обрезиненном влагозащищенном корпусе, с увеличением 10х и встроенным лазерным дальномером. Позволяет вести наблюдение, а также замерять дальность, высоту и скорость движения наблюдаемых объектов. Бинокль подойдет для охотников, туристов, рыбаков, натуралистов и тех, кто не только любит просто обозревать окружающую среду, но и выбирать и строить маршрут, оценивать свои силы при достижении цели.

Описание

Объективы с линзами диаметром 42 мм формируют изображение с высокой яркостью и контрастностью. В конструкции бинокля используются roof-призмы, конструкция которых обеспечивает компактность корпуса – его толщина всего 62 мм. На линзы нанесено многослойное просветляющее покрытие, поэтому картинка получается чистой, четкой и яркой. Просветленная FMC оптика бинокля дает возможность использовать устройство в неблагоприятных погодных условиях или в сумерках.

С правой части корпуса расположены две крупные обрезиненные кнопки для управления одной рукой. Кнопка включения ЖК-дисплея также выполняет функцию замера и активирует режим «сканирования». А вторая кнопка отвечает за выбор режима измерения и смену единиц измерения с метров на ярды.

Фокусировка окуляров независимая – кольца фокусировки на двух окулярах позволят навести резкость в каждом окуляре отдельно и настроить прибор под индивидуальные особенности зрения, например, если «диоптрии глаз» отличаются.

Поворотно-выдвижные наглазники окуляров конструкции twist-up регулируют расстояние от глаз пользователя до линз окуляров. Чтобы сделать наблюдение комфортнее, наглазники можно выдвинуть( или оставить в начальном положении- это удобнее для человека в очках).

Лазерный излучатель формирует невидимый, безопасный для зрения луч, при помощи которого дальномер определит с высокой точностью (±1 метр) дистанцию от 5 до 1000 метров и скорость до 300 км/ч. Лазерный излучатель/приемник вынесены в отдельный блок, что повышает надежность конструкции в условиях жесткой эксплуатации.

Результаты измерения отображаются в окуляре бинокля на светодиодном ЖК-дисплее. Информационная сетка и символы (пиктограммы) находятся в нижней трети правого окуляра и не вызывают дискомфорта при длительном наблюдении.

Питание прибора осуществляется при помощи литиевой батареи типа « CR2» (3В), которая входит в комплект. Для экономии заряда батареи через 20 секунд после последнего нажатия кнопок питание прибора отключается, и изображение сетки пропадает.

Характеристики:

  • Увеличение 10х
  • Диаметр объектива 42 мм
  • Диаметр выходного зрачка 4.2 мм
  • Межзрачковое расстояние  56–76 мм
  • Угловое поле зрения 6˚
  • Фокусировка раздельная
  • Диапазон измерения дальности 5…1000 м
  • Диапазон измерения скорости 0…300 км/ч
  • Погрешность измерений ±1 м
  • Единицы измерения м/yards
  • Оптическое просветление FMC
  • Тип элементов питания CR2, 3В
  • Цвет черный
  • Материал корпуса металл
  • Материал отделки корпуса резина
  • Размеры 160x130x62 мм
  • Вес 0.95 кг

Комплектация

  • Бинокль Veber 10x42 RFS1000 со встроенным дальномером - 1 шт.
  • Крышки объективов - 2 шт.
  • Крышка окуляров сдвоенная - 1 шт.
  • Крышка лазерного излучателя - 1 шт.
  • Батарея CR2 3.0В - 1 шт.
  • Сумка - 1 шт.
  • Нашейный ремень для бинокля - 1 шт.
  • Ткань для протирки оптики - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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