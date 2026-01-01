PentaxX SP 8x40 бинокль

Проверенная временем оптическая конструкция бинокля SP 8×40 обеспечивает получение резкого, четкого, контрастного изображения практически без искажений. Фирменное многослойное просветление элементов уменьшает световые рефлексы и блики. Простая фокусировочная система обеспечивает точную и быструю настройку, а окулярные кольца из мягкой, но плотной резины обеспечивают комфорт во время наблюдений.
Резиновое покрытие корпуса эффективно защищает внутренний механизм и оптические элементы от ударов и повреждений. Бинокль SP 8×40 с диаметром объектива 40 мм и большим полем зрения является хорошим выбором для тех, кому необходим компактный и доступный по цене инструмент для любых видов наблюдений.
Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.
Призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления используется во всех биноклях Pentax, что дает возможность получить идеально ровное и чистое изображение без затемнения (виньетирования)по краям.
Резиновое покрытие корпуса эффективно защищает внутренний механизм и оптические элементы от ударов и повреждений.
Характеристики:
- увеличение (кратность) - 8х
- тип призмы - Porro
- окуляры - 3 элемента в 2 группах
- объективы - 2 элемента в 1 группе
- материал призмы - BaK-4
- просветляющее покрытие линз - многослойное
- диаметр объектива, мм - 40
- диаметр выходного зрачка, мм - 5
- вынос выходного зрачка, мм - 13
- угловое поле зрения, град. - 8,2
- сумеречное число - 17,9
- относительная яркость (светосила) - 25
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 143
- минимальное расстояние фокусировки, м - 6
- диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±3
- межзрачковое расстояние, мм - 58-71
- фокусировка - центральная
- размер - компактный
- возможность крепления на штатив - есть
- габаритные размеры, мм - 131х187х56
- вес, кг - 0,77