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PentaxX SP 8x40 бинокль
PentaxX SP 8x40 бинокль
PentaxX SP 8x40 бинокль

PentaxX SP 8x40 бинокль

Pentax
Артикул: DAN-1834

Pentax SP 8x40 бинокль. Увеличение 8 крат, диаметр объектива 40 мм, угол обзора 8.2, масса 770 г., ударопрочный, светосильный. Линзы с многослойнным просветляющим покрытием и PORRO-призмы из стекла BaK-4 обеспечивают качественное изображение. Имеется удобная центральная фокусировка, диоптрийная подстройка, возможность использования штатива. Предназначен для всех любителей активного отдыха.

Описание

Проверенная временем оптическая конструкция бинокля SP 8×40 обеспечивает получение резкого, четкого, контрастного изображения практически без искажений. Фирменное многослойное просветление элементов уменьшает световые рефлексы и блики. Простая фокусировочная система обеспечивает точную и быструю настройку, а окулярные кольца из мягкой, но плотной резины обеспечивают комфорт во время наблюдений.

Резиновое покрытие корпуса эффективно защищает внутренний механизм и оптические элементы от ударов и повреждений. Бинокль SP 8×40 с диаметром объектива 40 мм и большим полем зрения является хорошим выбором для тех, кому необходим компактный и доступный по цене инструмент для любых видов наблюдений.

Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.

Призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления используется во всех биноклях Pentax, что дает возможность получить идеально ровное и чистое изображение без затемнения (виньетирования)по краям.

Резиновое покрытие корпуса эффективно защищает внутренний механизм и оптические элементы от ударов и повреждений.

Характеристики:

  • увеличение (кратность) - 8х
  • тип призмы - Porro
  • окуляры - 3 элемента в 2 группах
  • объективы - 2 элемента в 1 группе
  • материал призмы - BaK-4
  • просветляющее покрытие линз - многослойное
  • диаметр объектива, мм - 40
  • диаметр выходного зрачка, мм - 5
  • вынос выходного зрачка, мм - 13
  • угловое поле зрения, град. - 8,2
  •  сумеречное число - 17,9
  • относительная яркость (светосила) - 25
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 143
  • минимальное расстояние фокусировки, м - 6
  • диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±3
  • межзрачковое расстояние, мм - 58-71
  • фокусировка - центральная
  • размер - компактный
  • возможность крепления на штатив - есть
  • габаритные размеры, мм - 131х187х56
  • вес, кг - 0,77

Комплектация

  • Бинокль.
  • Чехол.
  • Крышки объективов и окуляров.
  • Шейный ремень.
  • Салфетка для протирки линз.
  • Инструкция по эксплуатации.
  • Гарантийный талон.

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