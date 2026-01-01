PentaxX SP 8x40 бинокль

Описание

Проверенная временем оптическая конструкция бинокля SP 8×40 обеспечивает получение резкого, четкого, контрастного изображения практически без искажений. Фирменное многослойное просветление элементов уменьшает световые рефлексы и блики. Простая фокусировочная система обеспечивает точную и быструю настройку, а окулярные кольца из мягкой, но плотной резины обеспечивают комфорт во время наблюдений.

Резиновое покрытие корпуса эффективно защищает внутренний механизм и оптические элементы от ударов и повреждений. Бинокль SP 8×40 с диаметром объектива 40 мм и большим полем зрения является хорошим выбором для тех, кому необходим компактный и доступный по цене инструмент для любых видов наблюдений.

Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.

Призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления используется во всех биноклях Pentax, что дает возможность получить идеально ровное и чистое изображение без затемнения (виньетирования)по краям.

Резиновое покрытие корпуса эффективно защищает внутренний механизм и оптические элементы от ударов и повреждений.

Характеристики: