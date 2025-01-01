Популярное

Фильтр
Pentax — легендарный японский бренд, известный своими фотокамерами и оптикой с богатой историей, уходящей корнями в 1919 год. Компания долгое время была одним из ключевых игроков на рынке пленочной и цифровой фотографии, а сегодня сосредоточена на производстве уникальных зеркальных (DSLR) и беззеркальных камер, а также высококачественных объективов. Бренд славится своей приверженностью традициям, предлагая прочные, пыле- и влагозащищенные камеры, такие как Pentax K-3 III и Pentax KP, которые ценятся энтузиастами и профессионалами за надежность и эргономику.

Особенность Pentax — сохранение совместимости с классическими байонетами (например, K-mount), что позволяет использовать винтажные объективы на современных камерах. Бренд также разрабатывает оптику с уникальным характером изображения, включая компактные Limited-серии и светосильные модели HD DA*. Кроме того, Pentax остается одним из немногих производителей, выпускающих среднеформатные камеры (например, Pentax 645Z), предлагая фотографам исключительное качество изображения. Несмотря на меньшую популярность, чем у Canon или Nikon, Pentax сохраняет преданное сообщество поклонников, ценящих индивидуальность и инженерные решения бренда.

Pentax Papilio II 6.5x21 бинокль. Увеличение 6.5 крат, диаметр объектива 21 мм, минимальная дистанция фокусировки 50 см, многослойное просветление оптики, угол обзора 7.5,° масса 290 г, ударопрочный, компактный. Выбор туриста, театрала, любителя наблюдений за живой природой. С их помощью можно с комфортом вести как традиционные наблюдения, так и рассмотреть, например, мельчайшие детали старинной монеты, лежащей под стеклом в музее, внимательно изучить технику работы художника над картиной или разглядеть узоры на крыльях бабочки. Кстати, слово «papilio» в переводе с латинского языка и означает «бабочка».

Pentax UP 10x21 бинокль. Увеличение 10 крат, диаметр объектива 21 мм, угол обзора 5 градусов, масса 210 г, компактный, просветляющее покрытие, асферические линзы. 

Pentax UP 10x25 бинокль. Увеличение 10 крат, диаметр объектива 25 мм, масса 300 г., компактный. Бинокль с Porro-призмой из стекла BaК-4 и асферической конструкцией линз, дающих при дневном освещении чистое и неискаженное изображение с естественной цветопередачей. Корпус из пластика с резиновым покрытием защищает систему от внешних воздействий. Бинокль прост и удобен в эксплуатации. Назначение – прогулки, туризм.

Pentax UP 8-16x21 черный бинокль. Увеличение 8 - 16 крат, диаметр объектива 21 мм, масса 310 г., Компактный. бинокль в легком обрезиненном корпусе черного цвета, с многослойной просветленной оптикой из стекла ВаК-4. Изменения кратности от 8х до 16х позволяют, не меняя положения, рассматривать как объект в целом, так и его детали. Имеется удобный механизм подстройки бинокля к зрению наблюдателя. Бинокль предназначен для наблюдений в природе и за спортивными состязаниями.

Pentax UP 8x21 бинокль. Увеличение 8 крат, диаметр объектива 21 мм, линейное поле зрения 108 м, угол обзора 6.2°, масса 210 г, компактный.

