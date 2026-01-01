images
images
images
images
Pentax UP 8x25 WP бинокль
Pentax UP 8x25 WP бинокль
Pentax UP 8x25 WP бинокль
Pentax UP 8x25 WP бинокль

Pentax UP 8x25 WP бинокль

Pentax
Артикул: DAN-1828

Pentax UP 8x25 WP бинокль. Увеличение 8 крат, диаметр объектива 25 мм, линейное поле зрения 108 м, масса 300 г., азотонаполненный, компактный. Бинокль с многослойным просветляющим покрытием оптики из стекла ВаК-4. Дает изображение без окрашенности и искажений по всему полю зрения. Герметичность конструкции гарантирует защиту от непогоды, проникновения пыли и механических воздействий. Это отличный выбор для рыбаков, охотников и туристов.

Описание

Небольшого размера, легкий и эргономичный бинокль Pentax UP 8x25 WP обеспечивает широкий обзор и прекрасно подходит  для дневных наблюдений.

Герметичность конструкции гарантирует защиту от непогоды, проникновения пыли и механических воздействий. Ни дождь, ни резкие перепады температуры, ни кратковременное пребывание бинокля в воде (на глубине менее 1 метра) не омрачат ваши наблюдения - изображение останется четким, контрастным, незатемненным по краям, с естественной цветопередачей. В этом заслуга просветленной оптики, повышающей светопропускание и позволяющей избавиться от потерь света внутри корпуса, и наполнение корпуса азотом, не допускающим ее запотевание.

Бинокль Pentax UP 8x25 WP отличают удобные элементы управления. Он прост в обращении, его легко настроить под особенности своего зрения. В нем можно регулировать межзрачковое расстояние и проводить диоптрийную коррекцию. Вынесенная окулярная точка и выдвижные резиновые окулярные кольца делают комфортным наблюдения, в том числе позволяют пользоваться биноклем, не снимая очков.

Бинокль Pentax UP 8x25 WP - находка для всех, увлекающихся походами, рыбалкой, охотой, рафтингом.

Характеристики:

  • увеличение (кратность) - 8х
  • тип призмы - Porro
  • окуляры - 5 элементов в 5 группах
  • объективы - 3 элемента в 2 группах
  • материал призмы - BaK-4
  • просветляющее покрытие линз - многослойное
  • диаметр объектива, мм - 25
  • диаметр выходного зрачка, мм - 3,1
  • вынос выходного зрачка, мм - 15
  • угловое поле зрения, град - 6,2
  • сумеречное число - 14,1
  • относительная яркость (светосила) - 9,6
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 108
  • минимальное расстояние фокусировки, м - 1,9
  • диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±3
  • межзрачковое расстояние, мм - 57-78
  • фокусировка - центральная
  • наполнение корпуса - азот
  • водозащищенность - водонепроницаемость при погружении на глубину до 1 м
  • влагозащищенность - есть
  • возможность крепления на штатив - есть
  • размер - компактный
  • габаритные размеры, мм - 55х110х115
  • вес, кг - 0,3

Комплектация

  • Бинокль.
  • Чехол.
  • Крышки объективов и окуляров.
  • Шейный ремень.
  • Салфетка для протирки линз.
  • Инструкция по эксплуатации.
  • Гарантийный талон.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как получить максимум от одного источника света
Как получить максимум от одного источника света
Альфред Стиглиц – гений без ретуши
Альфред Стиглиц – гений без ретуши
Эдвард Кертис
Эдвард Кертис
Эрнст Хаас - &quot;отец&quot; цветного фото
Эрнст Хаас - "отец" цветного фото
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.