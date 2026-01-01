Pentax UP 8x25 бинокль

К достоинствам бинокля Pentax UP 8x25 можно отнести его компактность и легкость. Помещенный в небольшую сумочку или просто в карман, он будет вашим надежным спутником во время прогулок на природе, в поездках, при посещении спортивных соревнований.
В конструкции бинокля использована Porro - призма из высококачественного оптического стекла BaK-4, асферические линзы и многослойное просветляющее покрытие оптических элементов. Это обеспечивает высокое качество изображения. При дневном освещении (при обзорных и детальных наблюдениях) создается четкое, чистое изображение по всему полю зрения с хорошей передачей естественных цветов.
Прекрасная эргономика бинокля позволяет легко регулировать межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводить диоптрийную коррекцию на правом окуляре. Удобно расположен центральный фокусировочный барабан, меняющий резкость изображения.
Корпус выполнен из прочного пластика с резиновым покрытием, что обеспечивает защиту от несильных ударов, влаги, пыли и грязи, а также создает удобство при удержании бинокля в руках.
Предусмотрена возможность установки бинокля на штатив.
Характеристики:
- увеличение (кратность) - 8х
- тип призмы - Porro
- окуляры - 5 элементов в 5 группах
- объективы - 2 элемента в 1 группе
- материал призмы - BaK-4
- просветляющее покрытие линз - многослойное
- диаметр объектива, мм - 25
- диаметр выходного зрачка, мм - 3,1
- вынос выходного зрачка, мм - 15
- угловое поле зрения, град - 6,2
- сумеречное число - 14,1
- относительная яркость (светосила) - 9,6
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 108
- минимальное расстояние фокусировки, м - 1,9
- диапазон диоптрийной коррекции, Д - ±3
- межзрачковое расстояние, мм - 56-72
- фокусировка - центральная
- возможность крепления на штатив - есть
- размер - компактный
- габаритные размеры, мм - 55х110х115
- вес, кг - 0,3