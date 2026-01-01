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Pentax UP 8x25 бинокль
Pentax UP 8x25 бинокль
Pentax UP 8x25 бинокль
Pentax UP 8x25 бинокль

Pentax UP 8x25 бинокль

Pentax
Артикул: DAN-1827

Pentax UP 8x25 бинокль. Увеличение 8 крат, диаметр объектива 25 мм, масса 300 г., компактный. Элегантный бинокль в легком обрезиненном корпусе, с многослойным просветляющим покрытием оптики из стекла ВаК-4. В дневное время обеспечивает резкое и четкое изображение при обзорных и детальных наблюдениях. Имеется удобный механизм подстройки бинокля к зрению наблюдателя. Бинокль создан для наблюдений в поездках и при посещении спортивных соревнований.

Описание

К достоинствам бинокля Pentax UP 8x25 можно отнести его компактность и легкость. Помещенный в небольшую сумочку или просто в карман, он будет вашим надежным спутником во время прогулок на природе, в поездках, при посещении спортивных соревнований.

В конструкции бинокля использована Porro - призма из высококачественного оптического стекла BaK-4, асферические линзы и многослойное просветляющее покрытие оптических элементов. Это обеспечивает высокое качество изображения. При дневном освещении (при обзорных и детальных наблюдениях) создается четкое, чистое изображение по всему полю зрения с хорошей передачей естественных цветов.

Прекрасная эргономика бинокля позволяет легко регулировать межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводить диоптрийную коррекцию на правом окуляре. Удобно расположен центральный фокусировочный барабан, меняющий резкость изображения.

Корпус выполнен из прочного пластика с резиновым покрытием, что обеспечивает защиту от несильных ударов, влаги, пыли и грязи, а также создает удобство при удержании бинокля в руках.

Предусмотрена возможность установки бинокля на штатив.

Характеристики:

  • увеличение (кратность) - 8х
  • тип призмы - Porro
  • окуляры - 5 элементов в 5 группах
  • объективы - 2 элемента в 1 группе
  • материал призмы - BaK-4
  • просветляющее покрытие линз - многослойное
  • диаметр объектива, мм - 25
  • диаметр выходного зрачка, мм - 3,1
  • вынос выходного зрачка, мм - 15
  • угловое поле зрения, град - 6,2
  • сумеречное число - 14,1
  • относительная яркость (светосила) - 9,6
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 108
  • минимальное расстояние фокусировки, м - 1,9
  • диапазон диоптрийной коррекции, Д - ±3
  • межзрачковое расстояние, мм - 56-72
  • фокусировка - центральная
  • возможность крепления на штатив - есть
  • размер - компактный
  • габаритные размеры, мм - 55х110х115
  • вес, кг - 0,3

Комплектация

  • Бинокль.
  • Чехол.
  • Крышки объективов и окуляров.
  • Шейный ремень.
  • Салфетка для протирки линз.
  • Инструкция по эксплуатации.
  • Гарантийный талон.

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