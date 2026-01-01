Pentax UP 8x25 бинокль

Описание

К достоинствам бинокля Pentax UP 8x25 можно отнести его компактность и легкость. Помещенный в небольшую сумочку или просто в карман, он будет вашим надежным спутником во время прогулок на природе, в поездках, при посещении спортивных соревнований.

В конструкции бинокля использована Porro - призма из высококачественного оптического стекла BaK-4, асферические линзы и многослойное просветляющее покрытие оптических элементов. Это обеспечивает высокое качество изображения. При дневном освещении (при обзорных и детальных наблюдениях) создается четкое, чистое изображение по всему полю зрения с хорошей передачей естественных цветов.

Прекрасная эргономика бинокля позволяет легко регулировать межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводить диоптрийную коррекцию на правом окуляре. Удобно расположен центральный фокусировочный барабан, меняющий резкость изображения.

Корпус выполнен из прочного пластика с резиновым покрытием, что обеспечивает защиту от несильных ударов, влаги, пыли и грязи, а также создает удобство при удержании бинокля в руках.

Предусмотрена возможность установки бинокля на штатив.

Характеристики: