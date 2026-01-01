Pentax UP 8x21 бинокль

Описание

Бинокли серии UP отличаются компактностью, малым весом и высокой мобильностью при сохранении хороших оптических качеств. Среди всех биноклей серии PENTAX UP 8x21 один из самых компактных. Все линзы бинокля имеют фирменное мультипросветление и обеспечивают высокий контраст изображения. Конструкция каждого объектива бинокля включает 2 элемента в 1 группе. Окуляр имеет 5 элементов в 5 группах.

PENTAX UP 8x21 использует призму PORRO для нормализации изображения и укорочения длины объективов бинокля. Большая кратность бинокля достигается увеличением фокусного расстояния зрительных труб. Если бы призм не было, то бинокль был бы значительно длиннее, а призма, делая излом лучей, удлиняет их путь, тем самым позволяя сделать тот же оптический инструмент короче. Кроме того если бы не было призм мы видели бы изображение перевернутое горизонтально и вертикально. При таком изображении очень сложно следить за объектом наблюдения. Две призмы внутри бинокля разворачивают изображение в привычный для нас вид.

Призма PORRO делает бинокль более широким и усиливает 3D эффект картинки в бинокле за счёт большего расстояния между передними линзами бинокля. Благодаря большей бинокулярности в бинокле с PORRO призмой удобнее определять расстояние до объекта наблюдения.

При использовании PORRO призмы оптические элементы не находятся на одной оси, так что с такими биноклями нужно обращаться более бережно, чтобы не нарушить юстировку. Бинокль с призмой PORRO благодаря типу призмы изначально даёт контрастное и резкое изображение т.к. не имеет проблем ROOF призм, которые требуют коррекции.

PENTAX UP 8x21 имеет гибридные асферические элементы в конструкции окуляра, что позволяет сохранить качество картинки видимое наблюдателем не только по центру, но и по краям изображения.

Фокусировка бинокля PENTAX UP 8x21 осуществляется центральным фокусировочным кольцом. Оно достаточно большое, и имеет рифление для того чтобы его легко было найти на ощупь, не отрываясь от окуляров.

Бинокль PENTAX UP 8x21 можно подстраивать под своё зрение в широком диапазоне, коррекция диоптрий +/-4 D.

С помощью кольца на одном из окуляров вы подстраиваете диоптрии для вашего глаза, а центральным кольцом, которое находится между двух зрительных труб бинокля, вы выполняете саму фокусировку на объект.

Центральная фокусировка - очень точный и удобный тип фокусировки, который даёт возможность наводиться для бинокля PENTAX UP 8x21 на объект на расстоянии от 2.8 м и до бесконечности. Такая минимальная дистанция фокусировки является большим преимуществом в работе.

Возможно использовать бинокль PENTAX UP 8x21 в очках. Для этого у бинокля окуляры являются выдвижными, имеющими промежуточные положения (стопы) для более точной индивидуальной настройки. Но бинокль имеет малый вынос выходного зрачка (9.5 мм), что менее удобно для использовании в очках.

Хорошо подходит как повседневный бинокль, вы можете использовать его чтобы ориентироваться в незнакомых городах и не терять из виду друзей, также рассматривать достопримечательности в путешествиях. Он небольшой и весит мало, не обременит вас, а впечатления от поездки усилит.

Кратность бинокля PENTAX UP 8x21 достаточна для наблюдения удаленных объектов, которые плохо видны невооруженным взглядом. Бинокль подходит для занятий споттингом, будь то самолёты или железнодорожная техника.

Качественный бинокль незаменим в путешествиях, взглядом через бинокль вы можете проникнуть туда, куда не добраться ногами.

Характеристики: