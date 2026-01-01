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Pentax UP 8-16x21 зеленый бинокль
Pentax UP 8-16x21 зеленый бинокль
Pentax UP 8-16x21 зеленый бинокль
Pentax UP 8-16x21 зеленый бинокль
Pentax UP 8-16x21 зеленый бинокль

Pentax UP 8-16x21 зеленый бинокль

Pentax
Артикул: DAN-1821

Pentax UP 8-16x21 зеленый бинокль. Увеличение 8 - 16 крат, диаметр объектива 21 мм, масса 310 г., Компактный. бинокль в легком обрезиненном корпусе черного цвета, с многослойной просветленной оптикой из стекла ВаК-4. Изменения кратности от 8х до 16х позволяют, не меняя положения, рассматривать как объект в целом, так и его детали. Имеется удобный механизм подстройки бинокля к зрению наблюдателя. Бинокль предназначен для наблюдений в природе и за спортивными состязаниями.

Описание

Бинокль Pentax UP 8-16x21 в зеленом корпусе великолепно подходит в тех случаях, когда наблюдателю необходимо, не меняя положения, увидеть и детали на удаленном объекте и рассмотреть его в целом. Такое может быть при наблюдениях в живой природе и на спортивных соревнованиях. Наблюдать можно как с рук, так и установив бинокль на штатив. Тем самым исключается дрожание изображения при настройке на предельные значения кратности. Для крепления бинокля на его корпусе есть специальное гнездо для адаптера.

В конструкции оптической системы Pentax UP 8-16x21 используются современные передовые технологии. Призмы Porro из стекла ВаК-4 и многослойное просветляющее покрытие оптических элементов предотвращают потерю света внутри корпуса, не допускают деформации и затенения изображения, повышают светопропускание. В результате получается высококачественная картинка - чистая, с точной цветопередачей, резкая от центра и до края поля.

Продуманная конструкция внутреннего механизма фокусировки обеспечивает надежность бинокля и облегчает пользованием им: колесо зумирования, колесо фокусировки и кнопка диоптрийной коррекции расположены на одной линии.

Выкручивающиеся резиновые наглазники и вынесенные на значительное расстояние окулярные точки делают комфортным наблюдение даже в очках.

Нескользящее резиновое покрытие корпуса бинокля позволяет надежно удерживать его в руках.

Характеристики:

  • увеличение (кратность) - 8х - 16х
  • тип призмы - Porro
  • окуляры - 4 элемента в 3 группах
  • объективы - 2 элемента в 1группе
  • материал призмы - BaK-4
  • просветляющее покрытие линз - многослойное
  • диаметр объектива, мм - 21
  • диаметр выходного зрачка, мм - 2,6 - 1,3
  • вынос выходного зрачка, мм - 14 - 11
  • угловое поле зрения, град - 5 - 3
  • сумеречное число - 13 - 18,3
  • относительная яркость (светосила) - 6,7 - 1,7
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 87 - 52
  • минимальное расстояние фокусировки, м - 3
  • диапазон диоптрийной коррекции, Д - ±4
  • межзрачковое расстояние, мм - 56-73,5
  • фокусировка - центральная
  • возможность крепления на штатив - есть
  • размер – компактный
  • с зумом - есть
  • габаритные размеры, мм - 111х111х55
  • вес, кг - 0,31
  • цвет - зеленый

Комплектация

  • Бинокль.
  • Чехол.
  • Крышки объективов и окуляров.
  • Шейный ремень.
  • Салфетка для протирки линз.
  • Инструкция по эксплуатации.
  • Гарантийный талон.

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