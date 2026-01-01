Pentax UP 8-16x21 коричневый бинокль

Описание

Бинокль Pentax UP 8-16x21 в коричневом корпусе великолепно подходит в тех случаях, когда наблюдателю необходимо, не меняя положения, увидеть и детали на удаленном объекте и рассмотреть его в целом. Такое может быть при наблюдениях в живой природе и на спортивных соревнованиях. Наблюдать можно как с рук, так и установив бинокль на штатив. Тем самым исключается дрожание изображения при настройке на предельные значения кратности. Для крепления бинокля на его корпусе есть специальное гнездо для адаптера.

В конструкции оптической системы Pentax UP 8-16x21 используются современные передовые технологии. Призмы Porro из стекла ВаК-4 и многослойное просветляющее покрытие оптических элементов предотвращают потерю света внутри корпуса, не допускают деформации и затенения изображения, повышают светопропускание. В результате получается высококачественная картинка - чистая, с точной цветопередачей, резкая от центра и до края поля.

Продуманная конструкция внутреннего механизма фокусировки обеспечивает надежность бинокля и облегчает пользованием им: колесо зумирования, колесо фокусировки и кнопка диоптрийной коррекции расположены на одной линии.

Выкручивающиеся резиновые наглазники и вынесенные на значительное расстояние окулярные точки делают комфортным наблюдение даже в очках.

Нескользящее резиновое покрытие корпуса бинокля позволяет надежно удерживать его в руках.

Характеристики: