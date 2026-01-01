Pentax UP 8-16x21 черный бинокль

Бинокль Pentax UP 8-16x21 в черном корпусе великолепно подходит в тех случаях, когда наблюдателю необходимо, не меняя положения, увидеть и детали на удаленном объекте и рассмотреть его в целом. Такое может быть при наблюдениях в живой природе и на спортивных соревнованиях. Наблюдать можно как с рук, так и установив бинокль на штатив. Тем самым исключается дрожание изображения при настройке на предельные значения кратности. Для крепления бинокля на его корпусе есть специальное гнездо для адаптера.
В конструкции оптической системы Pentax UP 8-16x21 используются современные передовые технологии. Призмы Porro из стекла ВаК-4 и многослойное просветляющее покрытие оптических элементов предотвращают потерю света внутри корпуса, не допускают деформации и затенения изображения, повышают светопропускание. В результате получается высококачественная картинка - чистая, с точной цветопередачей, резкая от центра и до края поля.
Продуманная конструкция внутреннего механизма фокусировки обеспечивает надежность бинокля и облегчает пользованием им: колесо зумирования, колесо фокусировки и кнопка диоптрийной коррекции расположены на одной линии.
Выкручивающиеся резиновые наглазники и вынесенные на значительное расстояние окулярные точки делают комфортным наблюдение даже в очках.
Нескользящее резиновое покрытие корпуса бинокля позволяет надежно удерживать его в руках.
Характеристики:
- увеличение (кратность) - 8х - 16х
- тип призмы - Porro
- окуляры - 4 элемента в 3 группах
- объективы - 2 элемента в 1группе
- материал призмы - BaK-4
- просветляющее покрытие линз - многослойное
- диаметр объектива, мм - 21
- диаметр выходного зрачка, мм - 2,6 - 1,3
- вынос выходного зрачка, мм - 14 - 11
- угловое поле зрения, град - 5 - 3
- сумеречное число - 13 - 18,3
- относительная яркость (светосила) - 6,7 - 1,7
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 87 - 52
- минимальное расстояние фокусировки, м - 3
- диапазон диоптрийной коррекции, Д - ±4
- межзрачковое расстояние, мм - 56-73,5
- фокусировка - центральная
- возможность крепления на штатив - есть
- размер – компактный
- с зумом - есть
- габаритные размеры, мм - 111х111х55
- вес, кг - 0,31
- цвет - черный