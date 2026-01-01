Pentax UP 10x25 WP бинокль

Описание

Небольшого размера, легкий и эргономичный бинокль Pentax UP 10x25 WP - находка для всех, увлекающихся походами, рыбалкой, охотой, рафтингом.

Герметичность конструкции гарантирует защиту от непогоды, проникновения пыли и механических воздействий. Ни дождь, ни резкие перепады температуры, ни кратковременное пребывание бинокля в воде (на глубине менее 1 метра) не омрачат ваши наблюдения - изображение останется четким, контрастным, незатемненным по краям, с естественной цветопередачей. В этом заслуга просветленной оптики, повышающей светопропускание и позволяющей избавиться от потерь света внутри корпуса, и наполнение корпуса азотом, не допускающим ее запотевание.

Бинокль Pentax UP 10x25 WP отличают удобные элементы управления. Он прост в обращении, его легко настроить под особенности своего зрения. В нем можно регулировать межзрачковое расстояние и проводить диоптрийную коррекцию. Вынесенная окулярная точка и выдвижные резиновые окулярные кольца делают комфортным наблюдения, в том числе позволяют пользоваться биноклем, не снимая очков.

Характеристики: