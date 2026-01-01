Pentax UP 10x25 WP бинокль

Небольшого размера, легкий и эргономичный бинокль Pentax UP 10x25 WP - находка для всех, увлекающихся походами, рыбалкой, охотой, рафтингом.
Герметичность конструкции гарантирует защиту от непогоды, проникновения пыли и механических воздействий. Ни дождь, ни резкие перепады температуры, ни кратковременное пребывание бинокля в воде (на глубине менее 1 метра) не омрачат ваши наблюдения - изображение останется четким, контрастным, незатемненным по краям, с естественной цветопередачей. В этом заслуга просветленной оптики, повышающей светопропускание и позволяющей избавиться от потерь света внутри корпуса, и наполнение корпуса азотом, не допускающим ее запотевание.
Бинокль Pentax UP 10x25 WP отличают удобные элементы управления. Он прост в обращении, его легко настроить под особенности своего зрения. В нем можно регулировать межзрачковое расстояние и проводить диоптрийную коррекцию. Вынесенная окулярная точка и выдвижные резиновые окулярные кольца делают комфортным наблюдения, в том числе позволяют пользоваться биноклем, не снимая очков.
Характеристики:
- увеличение (кратность) - 10х
- тип призмы - Porro
- окуляры - 3 элемента в 2 группах
- объективы - 3 элемента в 2 группах
- материал призмы - BaK-4
- просветляющее покрытие линз - многослойное
- диаметр объектива, мм - 25
- диаметр выходного зрачка, мм - 3,1
- вынос выходного зрачка, мм - 15
- угловое поле зрения, град - 5
- сумеречное число - 14,1
- относительная яркость (светосила) - 6,3
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 108
- минимальное расстояние фокусировки, м - 1,9
- диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±3
- фокусировка - центральная
- наполнение корпуса - азот
- водозащищенность - водонепроницаемость при погружении на глубину до 1 м
- влагозащищенность - есть
- размер - компактный
- габаритные размеры, мм - 115х110х55
- вес, кг - 0,3