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Pentax UP 10x25 бинокль
Pentax UP 10x25 бинокль
Pentax UP 10x25 бинокль
Pentax UP 10x25 бинокль

Pentax UP 10x25 бинокль

Pentax
Артикул: DAN-1819

Pentax UP 10x25 бинокль. Увеличение 10 крат, диаметр объектива 25 мм, масса 300 г., компактный. Бинокль с Porro-призмой из стекла BaК-4 и асферической конструкцией линз, дающих при дневном освещении чистое и неискаженное изображение с естественной цветопередачей. Корпус из пластика с резиновым покрытием защищает систему от внешних воздействий. Бинокль прост и удобен в эксплуатации. Назначение – прогулки, туризм.

Описание

Бинокль Pentax UP 10x25

Pentax UP 10x25 — это компактный и легкий бинокль, предназначенный для наблюдений за природой, на прогулках и в поездках. Модель сочетает в себе оптическое качество Pentax и удобство использования в компактном корпусе, что делает ее отличным спутником для дневных путешествий.

Основные характеристики

  • Увеличение: 10х.
  • Диаметр объектива: 25 мм.
  • Тип призмы: Porro, из стекла BaK-4.
  • Покрытие оптики: Многослойное.
  • Линейное поле зрения (на 1000 м): 87 м.
  • Минимальное расстояние фокусировки: 1,9 м.
  • Окуляры: 5 элементов в 5 группах
  • Объективы: 2 элемента в 1группе
  • Диаметр выходного зрачка: 2,5 мм
  • Вынос выходного зрачка: 15 мм
  • Угловое поле зрения: 5 град.
  • Сумеречное число: 15,8
  • Относительная яркость (светосила): 6,3
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м): 87 м
  • Диапазон диоптрийной коррекции, Д - ±4
  • Фокусировка: центральная
  • Крепление на штатив: есть
  • Размер: компактный
  • Габариты: 56х110х115 мм
  • Вес: 300 г.

Оптическая система и качество изображения

Бинокль оснащен призмами Porro из высококачественного оптического стекла BaK-4, которые обеспечивают высокую светопропускаемость и четкое изображение без затемнения по краям. Многослойное просветляющее покрытие линз повышает яркость и контрастность, а асферические элементы в конструкции объектива минимизируют искажения, гарантируя чистое и естественное изображение даже в условиях пониженной освещенности.

Конструкция и удобство использования

Корпус бинокля выполнен из прочного пластика с резиновым покрытием, которое защищает от внешних воздействий, обеспечивает надежный захват и предотвращает скольжение в руках. Внутренняя фокусировка препятствует попаданию пыли и влаги внутрь оптической системы. Выдвижные окулярные кольца и вынесенная окулярная точка создают дополнительный комфорт для пользователей, носящих очки.

Для чего используется

Бинокль Pentax UP 10x25 станет отличным выбором для:

  • Прогулок и туризма: Компактность и малый вес позволяют брать его с собой в любой поход.
  • Наблюдения за птицами и животными: Четкое изображение и быстрая фокусировка помогут не упустить движущийся объект.
  • Посещения спортивных мероприятий и концертов: Приближает происходящее на сцене или поле.

Комплектация

  • Бинокль — 1 шт.
  • Чехол — 1 шт.
  • Крышки объективов и окуляров — 1 комплект.
  • Шейный ремень — 1 шт.
  • Салфетка для протирки линз — 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон — 1 шт.

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