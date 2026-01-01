Pentax UP 10x25 бинокль

Описание

Бинокль Pentax UP 10x25

Pentax UP 10x25 — это компактный и легкий бинокль, предназначенный для наблюдений за природой, на прогулках и в поездках. Модель сочетает в себе оптическое качество Pentax и удобство использования в компактном корпусе, что делает ее отличным спутником для дневных путешествий.

Основные характеристики

Увеличение: 10х.

10х. Диаметр объектива: 25 мм.

25 мм. Тип призмы: Porro, из стекла BaK-4.

Porro, из стекла BaK-4. Покрытие оптики: Многослойное.

Многослойное. Линейное поле зрения (на 1000 м): 87 м.

87 м. Минимальное расстояние фокусировки: 1,9 м.

1,9 м. Окуляры: 5 элементов в 5 группах

5 элементов в 5 группах Объективы : 2 элемента в 1группе

: 2 элемента в 1группе Диаметр выходного зрачка : 2,5 мм

: 2,5 мм Вынос выходного зрачка: 15 мм

15 мм Угловое поле зрения : 5 град.

: 5 град. Сумеречное число : 15,8

: 15,8 Относительная яркость (светосила): 6,3

6,3 Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) : 87 м

: 87 м Диапазон диоптрийной коррекции , Д - ±4

, Д - ±4 Фокусировка: центральная

центральная Крепление на штатив: есть

есть Размер : компактный

: компактный Габариты : 56х110х115 мм

: 56х110х115 мм Вес: 300 г.

Оптическая система и качество изображения

Бинокль оснащен призмами Porro из высококачественного оптического стекла BaK-4, которые обеспечивают высокую светопропускаемость и четкое изображение без затемнения по краям. Многослойное просветляющее покрытие линз повышает яркость и контрастность, а асферические элементы в конструкции объектива минимизируют искажения, гарантируя чистое и естественное изображение даже в условиях пониженной освещенности.

Конструкция и удобство использования

Корпус бинокля выполнен из прочного пластика с резиновым покрытием, которое защищает от внешних воздействий, обеспечивает надежный захват и предотвращает скольжение в руках. Внутренняя фокусировка препятствует попаданию пыли и влаги внутрь оптической системы. Выдвижные окулярные кольца и вынесенная окулярная точка создают дополнительный комфорт для пользователей, носящих очки.

Для чего используется

Бинокль Pentax UP 10x25 станет отличным выбором для: