Pentax UP 10x25 бинокль

Бинокль Pentax UP 10x25
Pentax UP 10x25 — это компактный и легкий бинокль, предназначенный для наблюдений за природой, на прогулках и в поездках. Модель сочетает в себе оптическое качество Pentax и удобство использования в компактном корпусе, что делает ее отличным спутником для дневных путешествий.
Основные характеристики
- Увеличение: 10х.
- Диаметр объектива: 25 мм.
- Тип призмы: Porro, из стекла BaK-4.
- Покрытие оптики: Многослойное.
- Линейное поле зрения (на 1000 м): 87 м.
- Минимальное расстояние фокусировки: 1,9 м.
- Окуляры: 5 элементов в 5 группах
- Объективы: 2 элемента в 1группе
- Диаметр выходного зрачка: 2,5 мм
- Вынос выходного зрачка: 15 мм
- Угловое поле зрения: 5 град.
- Сумеречное число: 15,8
- Относительная яркость (светосила): 6,3
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м): 87 м
- Диапазон диоптрийной коррекции, Д - ±4
- Фокусировка: центральная
- Крепление на штатив: есть
- Размер: компактный
- Габариты: 56х110х115 мм
- Вес: 300 г.
Оптическая система и качество изображения
Бинокль оснащен призмами Porro из высококачественного оптического стекла BaK-4, которые обеспечивают высокую светопропускаемость и четкое изображение без затемнения по краям. Многослойное просветляющее покрытие линз повышает яркость и контрастность, а асферические элементы в конструкции объектива минимизируют искажения, гарантируя чистое и естественное изображение даже в условиях пониженной освещенности.
Конструкция и удобство использования
Корпус бинокля выполнен из прочного пластика с резиновым покрытием, которое защищает от внешних воздействий, обеспечивает надежный захват и предотвращает скольжение в руках. Внутренняя фокусировка препятствует попаданию пыли и влаги внутрь оптической системы. Выдвижные окулярные кольца и вынесенная окулярная точка создают дополнительный комфорт для пользователей, носящих очки.
Для чего используется
Бинокль Pentax UP 10x25 станет отличным выбором для:
- Прогулок и туризма: Компактность и малый вес позволяют брать его с собой в любой поход.
- Наблюдения за птицами и животными: Четкое изображение и быстрая фокусировка помогут не упустить движущийся объект.
- Посещения спортивных мероприятий и концертов: Приближает происходящее на сцене или поле.