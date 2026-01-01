Pentax UP 10x21 синий бинокль

Бинокль Pentax UP 10x21 - компактный бинокль на основе porro-призмы, предназначен для различных задач — от просмотра спортивных состязаний, до наблюдения за животными в дикой природе.
Передовым оптическим технологиям, примененным в UP 10Х21, может позавидовать даже большой и более дорогой бинокль. Небольшие размеры и вес определяют его назначение – это повседневное в любой ситуации (прогулка, театр, спорт, охота и рыбалка), а прекрасная эргономика и высокое оптическое качество определяют высокий комфорт и возможность вести длительные наблюдения.
Удобство для наблюдателя обеспечивается фирменной двухосевой системой регулировки межзрачкового расстояния, выдвижными оправами окуляров и механизмом диоптрийной коррекции с оригинальным фиксатором. Благодаря резиновому покрытию, корпус бинокля защищен от механических воздействий и надежно удерживается в руке.
Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.
Функция внутренней фокусировки значительно увеличивает надежность бинокля. Она препятствует попаданию вовнутрь пыли и влаги, оберегая сложную оптическую конструкцию от внешних воздействий.
Асферические линзы, которые используются в конструкции окуляров биноклей, дают резкую картинку от центра и до края поля изображения. Это линзы особой формы, разработанные для сведения аберраций к минимуму.
Характеристики:
- Тип Бинокль с механизмом центральной фокусировки и "porro"-призмами из стекла BaK4
- Конструкция объектива 2 элемента в 1 группе
- Конструкция окуляра 3 элемента в 2 группах
- Увеличение (кратность) 10x
- Диаметр объектива 21 мм
- Поле зрения с 1000 м 87 м
- Диаметр выходного зрачка 2.1 мм
- Вынос выходного зрачка 9.5 мм
- Относительная яркость (светосила) 4.4
- Диапазон диоптрийной регулировки +/- 4 D
- Диапазон фокусировки (кратчайший) От 2.8 м до бесконечности
- Наглазники Выдвижные окулярные кольца
- Высота 48 мм
- Ширина 110 мм
- Глубина 83 мм
- Вес 210 г
- Влагозащита Нет
- Аксессуары Адаптер для установки на штатив "Tripod adapter U"
- Покрытие призмы BK7
- Покрытие линз Многослойное просветление всех оптических элементов
- Угол зрения 5°
- Минимальная дистанция фокусировки 2.8 м
- Фактор сумерек 14.5
- Межцентровое расстояние глаз (Расстояние между центрами зрачков) 58 - 72 мм