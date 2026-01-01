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Pentax UP 10x21 розовый бинокль
Pentax UP 10x21 розовый бинокль
Pentax UP 10x21 розовый бинокль
Pentax UP 10x21 розовый бинокль
Pentax UP 10x21 розовый бинокль

Pentax UP 10x21 розовый бинокль

Pentax
Артикул: DAN-1817

Pentax UP 10x21 розовый бинокль. Увеличение 10 крат, диаметр объектива 21 мм, угол обзора 5 градусов, масса 210 г, компактный, просветляющее покрытие, асферические линзы. Цвет - розовый. 

Описание

Бинокль Pentax UP 10x21 - компактный бинокль на основе porro-призмы, предназначен для различных задач — от просмотра спортивных состязаний, до наблюдения за животными в дикой природе.

Передовым оптическим технологиям, примененным в UP 10Х21, может позавидовать даже большой и более дорогой бинокль. Небольшие размеры и вес определяют его назначение – это повседневное в любой ситуации (прогулка, театр, спорт, охота и рыбалка), а прекрасная эргономика и высокое оптическое качество определяют высокий комфорт и возможность вести длительные наблюдения.

Удобство для наблюдателя обеспечивается фирменной двухосевой системой регулировки межзрачкового расстояния, выдвижными оправами окуляров и механизмом диоптрийной коррекции с оригинальным фиксатором. Благодаря резиновому покрытию, корпус бинокля защищен от механических воздействий и надежно удерживается в руке.

Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.

Функция внутренней фокусировки значительно увеличивает надежность бинокля. Она препятствует попаданию вовнутрь пыли и влаги, оберегая сложную оптическую конструкцию от внешних воздействий.

Асферические линзы, которые используются в конструкции окуляров биноклей, дают резкую картинку от центра и до края поля изображения. Это линзы особой формы, разработанные для сведения аберраций к минимуму.

Характеристики:

  • Тип Бинокль с механизмом центральной фокусировки и "porro"-призмами из стекла BaK4
  • Конструкция объектива 2 элемента в 1 группе
  • Конструкция окуляра 3 элемента в 2 группах
  • Увеличение (кратность) 10x
  • Диаметр объектива 21 мм
  • Поле зрения с 1000 м 87 м
  • Диаметр выходного зрачка 2.1 мм
  • Вынос выходного зрачка 9.5 мм
  • Относительная яркость (светосила) 4.4
  • Диапазон диоптрийной регулировки +/- 4 D
  • Диапазон фокусировки (кратчайший) От 2.8 м до бесконечности
  • Наглазники Выдвижные окулярные кольца
  • Высота 48 мм
  • Ширина 110 мм
  • Глубина 83 мм
  • Вес 210 г
  • Влагозащита Нет
  • Аксессуары Адаптер для установки на штатив "Tripod adapter U"
  • Покрытие призмы BK7
  • Покрытие линз Многослойное просветление всех оптических элементов
  • Угол зрения 5°
  • Минимальная дистанция фокусировки 2.8 м
  • Фактор сумерек 14.5
  • Межцентровое расстояние глаз (Расстояние между центрами зрачков) 58 - 72 мм

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол
  • Ремешок
  • Инструкция и гарантийный талон

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