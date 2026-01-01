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Pentax UP 10x21 бинокль

Pentax UP 10x21 бинокль

Pentax
Артикул: DAN-1816

Pentax UP 10x21 бинокль. Увеличение 10 крат, диаметр объектива 21 мм, угол обзора 5 градусов, масса 210 г, компактный, просветляющее покрытие, асферические линзы. 

Описание

Бинокль Pentax UP 10x21 - компактный бинокль на основе porro-призмы, предназначен для различных задач — от просмотра спортивных состязаний, до наблюдения за животными в дикой природе.

Передовым оптическим технологиям, примененным в UP 10Х21, может позавидовать даже большой и более дорогой бинокль. Небольшие размеры и вес определяют его назначение – это повседневное в любой ситуации (прогулка, театр, спорт, охота и рыбалка), а прекрасная эргономика и высокое оптическое качество определяют высокий комфорт и возможность вести длительные наблюдения.

Удобство для наблюдателя обеспечивается фирменной двухосевой системой регулировки межзрачкового расстояния, выдвижными оправами окуляров и механизмом диоптрийной коррекции с оригинальным фиксатором. Благодаря резиновому покрытию, корпус бинокля защищен от механических воздействий и надежно удерживается в руке.

Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.

Функция внутренней фокусировки значительно увеличивает надежность бинокля. Она препятствует попаданию вовнутрь пыли и влаги, оберегая сложную оптическую конструкцию от внешних воздействий.

Асферические линзы, которые используются в конструкции окуляров биноклей, дают резкую картинку от центра и до края поля изображения. Это линзы особой формы, разработанные для сведения аберраций к минимуму.

Характеристики:

  • Тип Бинокль с механизмом центральной фокусировки и "porro"-призмами из стекла BaK4
  • Конструкция объектива 2 элемента в 1 группе
  • Конструкция окуляра 3 элемента в 2 группах
  • Увеличение (кратность) 10x
  • Диаметр объектива 21 мм
  • Поле зрения с 1000 м 87 м
  • Диаметр выходного зрачка 2.1 мм
  • Вынос выходного зрачка 9.5 мм
  • Относительная яркость (светосила) 4.4
  • Диапазон диоптрийной регулировки +/- 4 D
  • Диапазон фокусировки (кратчайший) От 2.8 м до бесконечности
  • Наглазники Выдвижные окулярные кольца
  • Высота 48 мм
  • Ширина 110 мм
  • Глубина 83 мм
  • Вес 210 г
  • Влагозащита Нет
  • Аксессуары Адаптер для установки на штатив "Tripod adapter U"
  • Покрытие призмы BK7
  • Покрытие линз Многослойное просветление всех оптических элементов
  • Угол зрения 5°
  • Минимальная дистанция фокусировки 2.8 м
  • Фактор сумерек 14.5
  • Межцентровое расстояние глаз (Расстояние между центрами зрачков) 58 - 72 мм

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол
  • Ремешок
  • Инструкция и гарантийный талон

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