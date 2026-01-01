Pentax UP 10x21 бинокль

Описание

Бинокль Pentax UP 10x21 - компактный бинокль на основе porro-призмы, предназначен для различных задач — от просмотра спортивных состязаний, до наблюдения за животными в дикой природе.

Передовым оптическим технологиям, примененным в UP 10Х21, может позавидовать даже большой и более дорогой бинокль. Небольшие размеры и вес определяют его назначение – это повседневное в любой ситуации (прогулка, театр, спорт, охота и рыбалка), а прекрасная эргономика и высокое оптическое качество определяют высокий комфорт и возможность вести длительные наблюдения.

Удобство для наблюдателя обеспечивается фирменной двухосевой системой регулировки межзрачкового расстояния, выдвижными оправами окуляров и механизмом диоптрийной коррекции с оригинальным фиксатором. Благодаря резиновому покрытию, корпус бинокля защищен от механических воздействий и надежно удерживается в руке.

Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.

Функция внутренней фокусировки значительно увеличивает надежность бинокля. Она препятствует попаданию вовнутрь пыли и влаги, оберегая сложную оптическую конструкцию от внешних воздействий.

Асферические линзы, которые используются в конструкции окуляров биноклей, дают резкую картинку от центра и до края поля изображения. Это линзы особой формы, разработанные для сведения аберраций к минимуму.

Характеристики: