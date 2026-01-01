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Pentax SP 8x40 WP бинокль
Pentax SP 8x40 WP бинокль
Pentax SP 8x40 WP бинокль
Pentax SP 8x40 WP бинокль
Pentax SP 8x40 WP бинокль

Pentax SP 8x40 WP бинокль

Pentax
Артикул: DAN-1839

Pentax SP 8x40 WP бинокль. Увеличение 8 крат, диаметр объектива 40 мм, угол обзора 6,3, масса 850 г., азотонаполненный, светосильный. Мощный светосильный бинокль для детального изучения удаленных объектов. Высокая светосила обеспечивает получение качественного изображения при любой освещенности, в том числе в сумерках. Обладает полной защитой от проникновения воды и пыли. Бинокль можно брать на рыбалку, на отдых у водоема, он надежен в сырую погоду.

Описание

В конструкции оптической системы Pentax SP 8x40 WP используются современные передовые технологии. Призмы Porro из стекла ВаК-4 и многослойное просветляющее покрытие оптических элементов предотвращают потерю света внутри корпуса, не допускают деформации и затенения изображения, повышают светопропускание. В результате получается высококачественная картинка - чистая, с точной цветопередачей, резкая от центра и до края поля. Высокая светосила Pentax SP 8x40 WP позволяет рассмотреть детали удаленного объекта даже при недостаточном освещении.

Pentax SP 8x40 WP защищен герметичным корпусом, поэтому с ним можно проводить наблюдения при самых неблагоприятных условиях. Он сохраняет работоспособность не только в дождливую погоду, но даже в том случае, если бинокль ненадолго окажется в воде (на глубине до 1 м).

Корпус заполнен азотом, не дающим запотевать оптическим поверхностям при резких перепадах температуры воздуха и не пропускающим внутрь пыль.

В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция на правом окуляре. Наблюдения можно проводить в очках. Все это создает наблюдателю дополнительный комфорт.

Легкий и прочный корпус с резиновым покрытием защищает оптику от механических повреждений и не позволяет биноклю скользить в руке. В случае необходимости его можно закрепить на штатив.

Бинокль Pentax SP 8x40 WP можно брать в путешествие, на рыбалку, на отдых у водоема, он надежен в любую погоду.

Характеристики:

  • увеличение (кратность) - 8х
  • тип призмы - Porro
  • окуляры - 3 элемента в 2 группах
  • объективы - 2 элемента в 1 группе
  • материал призмы - BaK-4
  • покрытие линз - полное многослойное, водоотталкивающее
  • диаметр объектива, мм - 40
  • диаметр выходного зрачка, мм - 5
  • вынос выходного зрачка, мм -20
  • угловое поле зрения, град - 6,3
  • сумеречное число - 17,9
  • относительная яркость (светосила) - 25
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 110
  • минимальное расстояние фокусировки, м - 3,5
  • диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±2
  • межзрачковое расстояние, мм - 57-72
  • фокусировка - центральная
  • наполнение корпуса - азот
  • водозащищенность - водонепроницаемость при погружении на глубину до 1 м
  • влагозащищенность - есть
  • возможность крепления на штатив - есть
  • размер - классический
  • габаритные размеры, мм - 76х178х136
  • вес, кг - 0,85

Комплектация

  • Бинокль.
  • Чехол.
  • Крышки объективов и окуляров.
  • Шейный ремень.
  • Салфетка для протирки линз.
  • Инструкция по эксплуатации.
  • Гарантийный талон.

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