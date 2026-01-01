Pentax SP 8x40 WP бинокль

Описание

В конструкции оптической системы Pentax SP 8x40 WP используются современные передовые технологии. Призмы Porro из стекла ВаК-4 и многослойное просветляющее покрытие оптических элементов предотвращают потерю света внутри корпуса, не допускают деформации и затенения изображения, повышают светопропускание. В результате получается высококачественная картинка - чистая, с точной цветопередачей, резкая от центра и до края поля. Высокая светосила Pentax SP 8x40 WP позволяет рассмотреть детали удаленного объекта даже при недостаточном освещении.

Pentax SP 8x40 WP защищен герметичным корпусом, поэтому с ним можно проводить наблюдения при самых неблагоприятных условиях. Он сохраняет работоспособность не только в дождливую погоду, но даже в том случае, если бинокль ненадолго окажется в воде (на глубине до 1 м).

Корпус заполнен азотом, не дающим запотевать оптическим поверхностям при резких перепадах температуры воздуха и не пропускающим внутрь пыль.

В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция на правом окуляре. Наблюдения можно проводить в очках. Все это создает наблюдателю дополнительный комфорт.

Легкий и прочный корпус с резиновым покрытием защищает оптику от механических повреждений и не позволяет биноклю скользить в руке. В случае необходимости его можно закрепить на штатив.

Бинокль Pentax SP 8x40 WP можно брать в путешествие, на рыбалку, на отдых у водоема, он надежен в любую погоду.

Характеристики: