Pentax SP 8x40 WP бинокль

В конструкции оптической системы Pentax SP 8x40 WP используются современные передовые технологии. Призмы Porro из стекла ВаК-4 и многослойное просветляющее покрытие оптических элементов предотвращают потерю света внутри корпуса, не допускают деформации и затенения изображения, повышают светопропускание. В результате получается высококачественная картинка - чистая, с точной цветопередачей, резкая от центра и до края поля. Высокая светосила Pentax SP 8x40 WP позволяет рассмотреть детали удаленного объекта даже при недостаточном освещении.
Pentax SP 8x40 WP защищен герметичным корпусом, поэтому с ним можно проводить наблюдения при самых неблагоприятных условиях. Он сохраняет работоспособность не только в дождливую погоду, но даже в том случае, если бинокль ненадолго окажется в воде (на глубине до 1 м).
Корпус заполнен азотом, не дающим запотевать оптическим поверхностям при резких перепадах температуры воздуха и не пропускающим внутрь пыль.
В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция на правом окуляре. Наблюдения можно проводить в очках. Все это создает наблюдателю дополнительный комфорт.
Легкий и прочный корпус с резиновым покрытием защищает оптику от механических повреждений и не позволяет биноклю скользить в руке. В случае необходимости его можно закрепить на штатив.
Бинокль Pentax SP 8x40 WP можно брать в путешествие, на рыбалку, на отдых у водоема, он надежен в любую погоду.
Характеристики:
- увеличение (кратность) - 8х
- тип призмы - Porro
- окуляры - 3 элемента в 2 группах
- объективы - 2 элемента в 1 группе
- материал призмы - BaK-4
- покрытие линз - полное многослойное, водоотталкивающее
- диаметр объектива, мм - 40
- диаметр выходного зрачка, мм - 5
- вынос выходного зрачка, мм -20
- угловое поле зрения, град - 6,3
- сумеречное число - 17,9
- относительная яркость (светосила) - 25
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 110
- минимальное расстояние фокусировки, м - 3,5
- диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±2
- межзрачковое расстояние, мм - 57-72
- фокусировка - центральная
- наполнение корпуса - азот
- водозащищенность - водонепроницаемость при погружении на глубину до 1 м
- влагозащищенность - есть
- возможность крепления на штатив - есть
- размер - классический
- габаритные размеры, мм - 76х178х136
- вес, кг - 0,85