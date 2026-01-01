Pentax SP 20х60 WP бинокль

Описание

Оптическая система бинокля Pentax SP 20x60 WP, включающая в себя асферические линзы и призму Porro из стекла BаK-4, и использование многослойного просветляющего покрытия дают изображение рассматриваемого объекта с минимальными искажениями, одинаково чистое и яркое как по центру, так и по краям поля зрения, с сохранением естественных цветов. Высокая светосила позволяет проводить наблюдения в сумерках и при полной темноте, причем их качество не будет снижено. Благодаря двадцатикратному увеличению, станут доступны для рассматривания детали далеко расположенных объектов, а для обзорных наблюдений его применять не следует.

Pentax SP 20x60 WP защищен герметичным корпусом, поэтому с ним можно проводить наблюдения при самых неблагоприятных условиях. Он сохраняет работоспособность не только в дождливую погоду, но даже в том случае, если бинокль ненадолго окажется в воде (на глубине до 1 м).

Корпус заполнен азотом, не дающим запотевать оптическим поверхностям при резких перепадах температуры воздуха и не пропускающим внутрь пыль.

В бинокле Pentax SP 20x60 WP удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция. Наблюдения можно проводить в очках. Все это создает наблюдателю дополнительный комфорт.

Легкий и прочный корпус с резиновым покрытием защищает оптику от механических повреждений и не позволяет биноклю скользить в руке.

Имеется возможность установки бинокля на штатив.

Всепогодный Pentax SP 20x60 WP будет надежен во время отдыха у воды, в походах, в плохую погоду.

Характеристики: