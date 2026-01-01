Pentax SP 20х60 WP бинокль

Оптическая система бинокля Pentax SP 20x60 WP, включающая в себя асферические линзы и призму Porro из стекла BаK-4, и использование многослойного просветляющего покрытия дают изображение рассматриваемого объекта с минимальными искажениями, одинаково чистое и яркое как по центру, так и по краям поля зрения, с сохранением естественных цветов. Высокая светосила позволяет проводить наблюдения в сумерках и при полной темноте, причем их качество не будет снижено. Благодаря двадцатикратному увеличению, станут доступны для рассматривания детали далеко расположенных объектов, а для обзорных наблюдений его применять не следует.
Pentax SP 20x60 WP защищен герметичным корпусом, поэтому с ним можно проводить наблюдения при самых неблагоприятных условиях. Он сохраняет работоспособность не только в дождливую погоду, но даже в том случае, если бинокль ненадолго окажется в воде (на глубине до 1 м).
Корпус заполнен азотом, не дающим запотевать оптическим поверхностям при резких перепадах температуры воздуха и не пропускающим внутрь пыль.
В бинокле Pentax SP 20x60 WP удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция. Наблюдения можно проводить в очках. Все это создает наблюдателю дополнительный комфорт.
Легкий и прочный корпус с резиновым покрытием защищает оптику от механических повреждений и не позволяет биноклю скользить в руке.
Имеется возможность установки бинокля на штатив.
Всепогодный Pentax SP 20x60 WP будет надежен во время отдыха у воды, в походах, в плохую погоду.
Характеристики:
- увеличение (кратность) -20х
- тип призмы - Porro
- окуляры - 5 элементов в 4 группах
- объективы - 2 элемента в 1 группе
- материал призмы - BaK-4
- покрытие линз - полное многослойное, водоотталкивающее
- диаметр объектива, мм - 60
- диаметр выходного зрачка, мм - 3
- вынос выходного зрачка, мм -21
- угловое поле зрения, град - 2,2
- сумеречное число - 34,6
- относительная яркость (светосила) - 9
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 38
- минимальное расстояние фокусировки, м - 8
- диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±4
- межзрачковое расстояние, мм - 57-72
- фокусировка - центральная
- наполнение корпуса - азот
- водозащищенность - водонепроницаемость при погружении на глубину до 1 м
- влагозащищенность - есть
- возможность крепления на штатив - есть
- размер - классический
- габаритные размеры, мм - 85х195х224
- вес, кг - 1,4