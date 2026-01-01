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Pentax SP 20х60 WP бинокль
Pentax SP 20х60 WP бинокль
Pentax SP 20х60 WP бинокль
Pentax SP 20х60 WP бинокль
Pentax SP 20х60 WP бинокль

Pentax SP 20х60 WP бинокль

Pentax
Артикул: DAN-1838

Pentax SP 20х60 WP бинокль. Мощный светосильный бинокль для детального изучения удаленных объектов. Высокая светосила обеспечивает получение качественного изображения при любой освещенности, в том числе и в темноте. Обладает повышенной влагозащитой. Его можно брать на рыбалку, на отдых у водоема, он надежен в сырую погоду.

Описание

Оптическая система бинокля Pentax SP 20x60 WP, включающая в себя асферические линзы и призму Porro из стекла BаK-4, и использование многослойного просветляющего покрытия дают изображение рассматриваемого объекта с минимальными искажениями, одинаково чистое и яркое как по центру, так и по краям поля зрения, с сохранением естественных цветов. Высокая светосила позволяет проводить наблюдения в сумерках и при полной темноте, причем их качество не будет снижено. Благодаря двадцатикратному увеличению, станут доступны для рассматривания детали далеко расположенных объектов, а для обзорных наблюдений его применять не следует.

Pentax SP 20x60 WP защищен герметичным корпусом, поэтому с ним можно проводить наблюдения при самых неблагоприятных условиях. Он сохраняет работоспособность не только в дождливую погоду, но даже в том случае, если бинокль ненадолго окажется в воде (на глубине до 1 м).

Корпус заполнен азотом, не дающим запотевать оптическим поверхностям при резких перепадах температуры воздуха и не пропускающим внутрь пыль.

В бинокле Pentax SP 20x60 WP удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция. Наблюдения можно проводить в очках. Все это создает наблюдателю дополнительный комфорт.

Легкий и прочный корпус с резиновым покрытием защищает оптику от механических повреждений и не позволяет биноклю скользить в руке.

Имеется возможность установки бинокля на штатив.

Всепогодный Pentax SP 20x60 WP будет надежен  во время отдыха у воды, в походах, в плохую погоду.

Характеристики: 

  • увеличение (кратность) -20х
  • тип призмы - Porro
  • окуляры - 5 элементов в 4 группах
  • объективы - 2 элемента в 1 группе
  • материал призмы - BaK-4
  • покрытие линз - полное многослойное, водоотталкивающее
  • диаметр объектива, мм - 60
  • диаметр выходного зрачка, мм - 3
  • вынос выходного зрачка, мм -21
  • угловое поле зрения, град - 2,2
  • сумеречное число - 34,6
  • относительная яркость (светосила) - 9
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 38
  • минимальное расстояние фокусировки, м - 8
  • диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±4
  • межзрачковое расстояние, мм - 57-72
  • фокусировка - центральная
  • наполнение корпуса - азот
  • водозащищенность - водонепроницаемость при погружении на глубину до 1 м
  • влагозащищенность - есть
  • возможность крепления на штатив - есть
  • размер - классический
  • габаритные размеры, мм - 85х195х224
  • вес, кг - 1,4

Комплектация

  • Бинокль.
  • Чехол.
  • Крышки объективов и окуляров.
  • Шейный ремень.
  • Салфетка для протирки линз.
  • Инструкция по эксплуатации.
  • Гарантийный талон.

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