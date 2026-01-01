Pentax SP 16x50 бинокль

Описание

Для бинокля Pentax SP 16x50 характерны яркое и четкое изображение с точной передачей естественных цветов. Высокое качество картинки обеспечивают полное, многослойное, просветляющее покрытие всех оптических поверхностей, асферические линзы окуляров и Porro-призмы из стекла BaK-4.

Шестнадцатикратное увеличение позволяет детально рассмотреть сильно удаленные объекты при хороших условиях наблюдения. При необходимости бинокль можно устанавливать на штатив. Для этого имеется гнездо для адаптера.

Пользоваться биноклем Pentax SP 16x50 несложно. Его простая система фокусировки обеспечивает быструю настройку и корректировку изображения в зависимости от особенностей зрения наблюдателя, а окулярные резиновые кольца сделают наблюдения комфортными.

Корпус имеет резиновое покрытие, благодаря чему внутренний механизм и оптические элементы надежно защищены от ударов и повреждений, а бинокль не скользит в руках.

Бинокль будет полезен любителям походов, прогулок и живой природы.

Характеристики: