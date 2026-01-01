Pentax SP 16x50 бинокль

Для бинокля Pentax SP 16x50 характерны яркое и четкое изображение с точной передачей естественных цветов. Высокое качество картинки обеспечивают полное, многослойное, просветляющее покрытие всех оптических поверхностей, асферические линзы окуляров и Porro-призмы из стекла BaK-4.
Шестнадцатикратное увеличение позволяет детально рассмотреть сильно удаленные объекты при хороших условиях наблюдения. При необходимости бинокль можно устанавливать на штатив. Для этого имеется гнездо для адаптера.
Пользоваться биноклем Pentax SP 16x50 несложно. Его простая система фокусировки обеспечивает быструю настройку и корректировку изображения в зависимости от особенностей зрения наблюдателя, а окулярные резиновые кольца сделают наблюдения комфортными.
Корпус имеет резиновое покрытие, благодаря чему внутренний механизм и оптические элементы надежно защищены от ударов и повреждений, а бинокль не скользит в руках.
Бинокль будет полезен любителям походов, прогулок и живой природы.
Характеристики:
- увеличение (кратность) - 16х
- тип призмы - Porro
- окуляры - 4 элемента в 3 группах
- объективы - 6 элементов в 6 группах
- материал призмы - BaK-4
- просветляющее покрытие линз - многослойное
- диаметр объектива, мм - 50
- диаметр выходного зрачка, мм - 3,1
- вынос выходного зрачка, мм - 13
- угловое поле зрения, град. - 3,5
- сумеречное число - 28,3
- относительная яркость (светосила) - 9,8
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 61
- минимальное расстояние фокусировки, м - 10,3
- диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±4
- межзрачковое расстояние, мм - 58-71
- фокусировка - центральная
- размер - классический
- возможность крепления на штатив - есть
- габаритные размеры, мм - 166х196 х56
- вес, кг - 0,9