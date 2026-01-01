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Pentax SP 12x50 WP бинокль
Pentax SP 12x50 WP бинокль
Pentax SP 12x50 WP бинокль
Pentax SP 12x50 WP бинокль
Pentax SP 12x50 WP бинокль

Pentax SP 12x50 WP бинокль

Pentax
Артикул: DAN-1837

Pentax SP 12x50 WP бинокль. Светосильный бинокль с современной просветленной оптикой и двенадцатикратным увеличением, позволяющий рассматривать детали на далеко расположенных объектах. Надежен в работе при любой погоде, выдерживает кратковременное пребывание в воде. Его легко подстроить под особенности зрения наблюдателя. Предназначен для любителей активного отдыха.

Описание

Оптическая система бинокля Pentax SP 12x50 WP, включающая в себя асферические линзы и призму Porro из стекла BаK-4, и использование многослойного просветляющего покрытия дают изображение рассматриваемого объекта с минимальными искажениями, одинаково чистое и яркое как по центру, так и по краям поля зрения, с сохранением естественных цветов. Высокая светосила позволяет проводить наблюдения при недостаточном освещении, причем их качество не будет снижено. Благодаря двенадцатикратному увеличению, станут доступны для рассматривания детали далеко расположенных объектов.

Pentax SP 12x50 WP защищен герметичным корпусом, поэтому с ним можно проводить наблюдения при самых неблагоприятных условиях. Он сохраняет работоспособность не только в дождливую погоду, но даже в том случае, если ненадолго окажется в воде (на глубине до 1 м).

Корпус заполнен азотом, не дающим запотевать оптическим поверхностям при резких перепадах температуры воздуха и не пропускающим внутрь пыль.

В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем имеет надежный механизм центральной фокусировки. Система фиксации фокуса исключает случайный сбой настроек. Есть возможность регулировать межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводить диоптрийную коррекцию. Наблюдения можно проводить, не снимая очки. Все это создает наблюдателю дополнительный комфорт.

Легкий и прочный корпус с резиновым покрытием защищает оптику от механических повреждений и не позволяет биноклю скользить в руке.

От непогоды и загрязнений окуляры защищены крышечкой, которая для удобства крепится к ремешку бинокля.

Всепогодный бинокль может быть использован  во время  отдыха у воды, в походах, в плохую погоду.

Характеристики:

  • увеличение (кратность) -12х
  • тип призмы - Porro
  • окуляры - 3 элемента в 2 группах
  • объективы - 2 элемента в 1 группе
  • материал призмы - BaK-4
  • покрытие линз - многослойное
  • диаметр объектива, мм - 50
  • диаметр выходного зрачка, мм – 4,2
  • вынос выходного зрачка, мм -20
  • угловое поле зрения, град - 4,2
  • сумеречное число - 24,5
  • относительная яркость (светосила) - 17,4
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 73
  • минимальное расстояние фокусировки, м - 5,5
  • диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±4
  • межзрачковое расстояние, мм - 57-72
  • фокусировка - центральная
  • наполнение корпуса - азот
  • водозащищенность - водонепроницаемость при погружении на глубину до 1 м
  • влагозащищенность - есть
  • размер - классический
  • габаритные размеры, мм - 178х183х79
  • вес, кг - 1,08

Комплектация

  • Бинокль.
  • Чехол.
  • Крышки объективов и окуляров.
  • Шейный ремень.
  • Салфетка для протирки линз.
  • Инструкция по эксплуатации.
  • Гарантийный талон.

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