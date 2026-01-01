Pentax SP 12x50 WP бинокль

Описание

Оптическая система бинокля Pentax SP 12x50 WP, включающая в себя асферические линзы и призму Porro из стекла BаK-4, и использование многослойного просветляющего покрытия дают изображение рассматриваемого объекта с минимальными искажениями, одинаково чистое и яркое как по центру, так и по краям поля зрения, с сохранением естественных цветов. Высокая светосила позволяет проводить наблюдения при недостаточном освещении, причем их качество не будет снижено. Благодаря двенадцатикратному увеличению, станут доступны для рассматривания детали далеко расположенных объектов.

Pentax SP 12x50 WP защищен герметичным корпусом, поэтому с ним можно проводить наблюдения при самых неблагоприятных условиях. Он сохраняет работоспособность не только в дождливую погоду, но даже в том случае, если ненадолго окажется в воде (на глубине до 1 м).

Корпус заполнен азотом, не дающим запотевать оптическим поверхностям при резких перепадах температуры воздуха и не пропускающим внутрь пыль.

В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем имеет надежный механизм центральной фокусировки. Система фиксации фокуса исключает случайный сбой настроек. Есть возможность регулировать межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводить диоптрийную коррекцию. Наблюдения можно проводить, не снимая очки. Все это создает наблюдателю дополнительный комфорт.

Легкий и прочный корпус с резиновым покрытием защищает оптику от механических повреждений и не позволяет биноклю скользить в руке.

От непогоды и загрязнений окуляры защищены крышечкой, которая для удобства крепится к ремешку бинокля.

Всепогодный бинокль может быть использован во время отдыха у воды, в походах, в плохую погоду.

Характеристики: