Pentax SP 12x50 бинокль

Описание

Для бинокля Pentax SP 12x50 характерны яркое и четкое изображение с точной передачей естественных цветов. Высокое качество картинки обеспечивают полное многослойное просветляющее покрытие всех оптических поверхностей, асферические линзы окуляров и Porro-призмы из стекла BaK-4.

Бинокль превосходно подходит для ландшафтных наблюдений и изучения издалека представителей фауны, без риска спугнуть их. Высокая светосила позволяет проводить наблюдения при сумеречном освещении. Бинокль можно установить на штатив. Для этого имеется гнездо для адаптера.

Пользоваться биноклем Pentax SP 12x50 несложно. Его простая система фокусировки обеспечивает быструю настройку и корректировку изображения в зависимости от особенностей зрения наблюдателя, а окулярные резиновые кольца сделают наблюдения комфортными.

Корпус Pentax SP 12x50 комбинированный из высокопрочного пластика и алюминия, имеет резиновое покрытие, благодаря чему внутренний механизм и оптические элементы надежно защищены от ударов и повреждений, а бинокль не скользит в руках.

Характеристики: