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Pentax SP 10x50 WP бинокль
Pentax SP 10x50 WP бинокль
Pentax SP 10x50 WP бинокль
Pentax SP 10x50 WP бинокль

Pentax SP 10x50 WP бинокль

Pentax
Артикул: DAN-1836

Pentax SP 10x50 WP бинокль. Увеличение 10 крат, диаметр объектива 50 мм, линейное поле зрения 87 м, масса 1060 г., азотонаполненный, светосильный. Большая светосила делает возможным проведение качественных наблюдений при недостаточном освещении. Прост, удобен и надежен в работе, его легко подстроить под особенности зрения наблюдателя. Обладает повышенной влагозащитой, его можно брать на рыбалку, на отдых у водоема, использовать в сырую погоду.

Описание

Оптическая система бинокля Pentax SP 10x50 WP, включающая в себя асферические линзы и призму Porro из стекла BаK-4, и использование многослойного просветляющего покрытия дают изображение рассматриваемого объекта с минимальными искажениями, одинаково чистое и яркое как по центру, так и по краям поля зрения, с высокой степенью цветопередачи, причем в плохую погоду и в сумерки качество ее не будет снижаться.

Pentax SP 10x50 WP защищен герметичным корпусом, поэтому с ним можно проводить наблюдения при самых неблагоприятных условиях. Он сохраняет работоспособность не только в дождливую погоду, но даже в том случае, если бинокль ненадолго окажется в воде (на глубине до 1 м).

Корпус заполнен азотом, не дающим запотевать оптическим поверхностям при резких перепадах температуры воздуха и не пропускающим внутрь пыль.

В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем имеет надежный механизм центральной фокусировки. Система фиксации фокуса исключает случайный сбой настроек. Есть возможность регулировать межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводить диоптрийную коррекцию. Наблюдения можно проводить, не снимая очки. Все это создает наблюдателю дополнительный комфорт.

Легкий и прочный корпус с резиновым покрытием защищает оптику от механических повреждений и не позволяет биноклю скользить в руке.

От непогоды и загрязнений окуляры защищены крышечкой, которая для удобства крепится к ремешку бинокля.

Всепогодный бинокль может быть использован во время отдыха у воды, в походах, в плохую погоду.

Характеристики:

  • увеличение (кратность) -10х
  • тип призмы - Porro
  • окуляры - 3 элемента в 2 группах
  • объективы - 2 элемента в 1 группе
  • материал призмы - BaK-4
  • покрытие линз - многослойное
  • диаметр объектива, мм - 50
  • диаметр выходного зрачка, мм - 5
  • вынос выходного зрачка, мм -20
  • сумеречное число - 22,4
  • относительная яркость (светосила) - 25
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 87
  • минимальное расстояние фокусировки, м - 5,5
  • диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±2
  • межзрачковое расстояние, мм - 57-72
  • фокусировка - центральная
  • наполнение корпуса - азот
  • водозащищенность - водонепроницаемость при погружении на глубину до 1 м
  • влагозащищенность - есть
  • размер - классический
  • габаритные размеры, мм - 178х183х79
  • вес, кг - 1,06

Комплектация

  • Бинокль.
  • Чехол.
  • Крышки объективов и окуляров.
  • Шейный ремень.
  • Салфетка для протирки линз.
  • Инструкция по эксплуатации.
  • Гарантийный талон.

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