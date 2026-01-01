Pentax SP 10x50 WP бинокль

Оптическая система бинокля Pentax SP 10x50 WP, включающая в себя асферические линзы и призму Porro из стекла BаK-4, и использование многослойного просветляющего покрытия дают изображение рассматриваемого объекта с минимальными искажениями, одинаково чистое и яркое как по центру, так и по краям поля зрения, с высокой степенью цветопередачи, причем в плохую погоду и в сумерки качество ее не будет снижаться.
Pentax SP 10x50 WP защищен герметичным корпусом, поэтому с ним можно проводить наблюдения при самых неблагоприятных условиях. Он сохраняет работоспособность не только в дождливую погоду, но даже в том случае, если бинокль ненадолго окажется в воде (на глубине до 1 м).
Корпус заполнен азотом, не дающим запотевать оптическим поверхностям при резких перепадах температуры воздуха и не пропускающим внутрь пыль.
В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем имеет надежный механизм центральной фокусировки. Система фиксации фокуса исключает случайный сбой настроек. Есть возможность регулировать межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводить диоптрийную коррекцию. Наблюдения можно проводить, не снимая очки. Все это создает наблюдателю дополнительный комфорт.
Легкий и прочный корпус с резиновым покрытием защищает оптику от механических повреждений и не позволяет биноклю скользить в руке.
От непогоды и загрязнений окуляры защищены крышечкой, которая для удобства крепится к ремешку бинокля.
Всепогодный бинокль может быть использован во время отдыха у воды, в походах, в плохую погоду.
Характеристики:
- увеличение (кратность) -10х
- тип призмы - Porro
- окуляры - 3 элемента в 2 группах
- объективы - 2 элемента в 1 группе
- материал призмы - BaK-4
- покрытие линз - многослойное
- диаметр объектива, мм - 50
- диаметр выходного зрачка, мм - 5
- вынос выходного зрачка, мм -20
- сумеречное число - 22,4
- относительная яркость (светосила) - 25
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 87
- минимальное расстояние фокусировки, м - 5,5
- диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±2
- межзрачковое расстояние, мм - 57-72
- фокусировка - центральная
- наполнение корпуса - азот
- водозащищенность - водонепроницаемость при погружении на глубину до 1 м
- влагозащищенность - есть
- размер - классический
- габаритные размеры, мм - 178х183х79
- вес, кг - 1,06