Pentax SP 10x50 WP бинокль

Описание

Оптическая система бинокля Pentax SP 10x50 WP, включающая в себя асферические линзы и призму Porro из стекла BаK-4, и использование многослойного просветляющего покрытия дают изображение рассматриваемого объекта с минимальными искажениями, одинаково чистое и яркое как по центру, так и по краям поля зрения, с высокой степенью цветопередачи, причем в плохую погоду и в сумерки качество ее не будет снижаться.

Pentax SP 10x50 WP защищен герметичным корпусом, поэтому с ним можно проводить наблюдения при самых неблагоприятных условиях. Он сохраняет работоспособность не только в дождливую погоду, но даже в том случае, если бинокль ненадолго окажется в воде (на глубине до 1 м).

Корпус заполнен азотом, не дающим запотевать оптическим поверхностям при резких перепадах температуры воздуха и не пропускающим внутрь пыль.

В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем имеет надежный механизм центральной фокусировки. Система фиксации фокуса исключает случайный сбой настроек. Есть возможность регулировать межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводить диоптрийную коррекцию. Наблюдения можно проводить, не снимая очки. Все это создает наблюдателю дополнительный комфорт.

Легкий и прочный корпус с резиновым покрытием защищает оптику от механических повреждений и не позволяет биноклю скользить в руке.

От непогоды и загрязнений окуляры защищены крышечкой, которая для удобства крепится к ремешку бинокля.

Всепогодный бинокль может быть использован во время отдыха у воды, в походах, в плохую погоду.

Характеристики: