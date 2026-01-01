Pentax SP 10x50 бинокль

Для бинокля Pentax SP 10x50 характерны яркое и четкое изображение с точной передачей естественных цветов. Высокое качество картинки обеспечивают полное многослойное просветляющее покрытие всех оптических поверхностей, асферические линзы окуляров и Porro-призмы из стекла BaK-4.
Широкое поле зрения и высокая светосила позволяют проводить обзорные наблюдения при ярком и сумеречном освещении. При необходимости бинокль можно устанавливать на штатив. Для этого имеется гнездо для адаптера.
Пользоваться биноклем Pentax SP 10x50 несложно. Его простая система фокусировки обеспечивает быструю настройку и корректировку изображения в зависимости от особенностей зрения наблюдателя, а окулярные резиновые кольца сделают наблюдения комфортными.
Корпус выполнен из металла, имеет резиновое покрытие, благодаря чему внутренний механизм и оптические элементы надежно защищены от ударов и повреждений, а бинокль не скользит в руках.
Характеристики:
- увеличение (кратность) - 10х
- тип призмы - Porro
- окуляры - 2 элемента в 1 группе
- объективы - 2 элемента в 1 группе
- материал призмы - BaK-4
- просветляющее покрытие линз - многослойное
- диаметр объектива, мм - 50
- диаметр выходного зрачка, мм - 5
- вынос выходного зрачка, мм - 13
- сумеречное число - 22,4
- относительная яркость (светосила) - 25
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 114
- минимальное расстояние фокусировки, м - 9
- диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±3
- межзрачковое расстояние, мм - 58-71
- фокусировка - центральная
- размер - классический
- возможность крепления на штатив - есть
- габаритные размеры, мм - 166 х196 х56
- вес, кг - 0,9