Pentax SP 10x50 бинокль

Описание

Для бинокля Pentax SP 10x50 характерны яркое и четкое изображение с точной передачей естественных цветов. Высокое качество картинки обеспечивают полное многослойное просветляющее покрытие всех оптических поверхностей, асферические линзы окуляров и Porro-призмы из стекла BaK-4.

Широкое поле зрения и высокая светосила позволяют проводить обзорные наблюдения при ярком и сумеречном освещении. При необходимости бинокль можно устанавливать на штатив. Для этого имеется гнездо для адаптера.

Пользоваться биноклем Pentax SP 10x50 несложно. Его простая система фокусировки обеспечивает быструю настройку и корректировку изображения в зависимости от особенностей зрения наблюдателя, а окулярные резиновые кольца сделают наблюдения комфортными.

Корпус выполнен из металла, имеет резиновое покрытие, благодаря чему внутренний механизм и оптические элементы надежно защищены от ударов и повреждений, а бинокль не скользит в руках.

Характеристики: