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Pentax SP 10x50 бинокль
Pentax SP 10x50 бинокль
Pentax SP 10x50 бинокль
Pentax SP 10x50 бинокль

Pentax SP 10x50 бинокль

Pentax
Артикул: DAN-1831

Pentax SP 10x50 бинокль. Увеличение 10 крат, диаметр объектива 50 мм, линейное поле зрения 114 м, масса 900 г., ударопрочный, светосильный. Классический светосильный бинокль в брызгозащищенном обрезиненном корпусе. Линзы с многослойнным просветляющим покрытием и Porro-призмы из стекла BaK-4 обеспечивают качественное изображение даже при недостаточном освещении. Имеет широкое поле зрения и прекрасно подходит для наблюдений за природой и спортивными соревнованиями.

Описание

Для бинокля Pentax SP 10x50 характерны яркое и четкое изображение с точной передачей естественных цветов. Высокое качество картинки обеспечивают полное многослойное просветляющее покрытие всех оптических поверхностей, асферические линзы окуляров и Porro-призмы из стекла BaK-4.

Широкое поле зрения и высокая светосила позволяют проводить обзорные наблюдения при ярком и сумеречном освещении. При необходимости бинокль можно устанавливать на штатив. Для этого имеется гнездо для адаптера.

Пользоваться биноклем Pentax SP 10x50 несложно. Его простая система фокусировки обеспечивает быструю настройку и корректировку изображения в зависимости от особенностей зрения наблюдателя, а окулярные резиновые кольца сделают наблюдения комфортными.

Корпус выполнен из металла, имеет резиновое покрытие, благодаря чему внутренний механизм и оптические элементы надежно защищены от ударов и повреждений, а бинокль не скользит в руках.

Характеристики:

  • увеличение (кратность) - 10х
  • тип призмы - Porro
  • окуляры - 2 элемента в 1 группе
  • объективы - 2 элемента в 1 группе
  • материал призмы - BaK-4
  • просветляющее покрытие линз - многослойное
  • диаметр объектива, мм - 50
  • диаметр выходного зрачка, мм - 5
  • вынос выходного зрачка, мм - 13
  • сумеречное число - 22,4
  • относительная яркость (светосила) - 25
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 114
  • минимальное расстояние фокусировки, м - 9
  • диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±3
  • межзрачковое расстояние, мм - 58-71
  • фокусировка - центральная
  • размер - классический
  • возможность крепления на штатив - есть
  • габаритные размеры, мм - 166 х196 х56
  • вес, кг - 0,9

Комплектация

  • Бинокль.
  • Чехол.
  • Крышки объективов и окуляров.
  • Шейный ремень.
  • Салфетка для протирки линз.
  • Инструкция по эксплуатации.
  • Гарантийный талон.

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