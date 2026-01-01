Pentax SD 8x42 WP бинокль

Если вы рыбак, охотник или любитель путешествовать – бинокль Pentax SD 8x42 WP предназначен для вас. Он обеспечивает широкий обзор, дает яркое, контрастное изображение без потемнения по краям, а точная цветопередача приятно удивит вас. Высококачественная оптика позволяет рассматривать удаленные объекты в деталях одинаково эффективно как в дневное время, так и в сумерках. Для длительного наблюдения объекта бинокль можно установить на штатив.
Пусть вас не страшит непогода: влагонепроницаемая конструкция позволяет использовать Pentax SD 8x42 WP для наблюдений в условиях повышенной влажности, а если вы уроните бинокль в воду (на глубину до 1 м и на короткое время), тоже не страшно. И здесь вас выручит высокая степень герметизации корпуса.
Резкие перепады температур также не страшны биноклю Pentax SD 8x42 WP. Его корпус заполнен азотом, предотвращающим конденсацию влаги на внутренних поверхностях линз и не пропускающим пыль внутрь прибора.
Обрезиненное покрытие корпуса защищает бинокль от легких повреждений и позволяет крепко удерживать бинокль в руках даже в дождь. Pentax SD 8x42 WP имеет крепления для шейного ремешка, и вы можете в случае необходимости вешать бинокль на шею, высвобождая тем самым руки. Бинокль компактный и может легко уместиться, например, в рюкзаке.
В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция на правом окуляре. Наблюдения можно проводить в очках. Все это создает наблюдателю дополнительный комфорт.
Характеристики:
- увеличение (кратность) - 8х
- тип призмы - Roof с фазовой коррекцией
- окуляры - 4 элемента в 3 группах
- объективы - 4 элемента в 3 группах
- материал призмы - BaK-4
- покрытие линз - полное многослойное, водоотталкивающее
- диаметр объектива, мм - 42
- диаметр выходного зрачка, мм - 5,2
- вынос выходного зрачка, мм -21
- угловое поле зрения, град - 7,5
- сумеречное число - 18,3
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 131
- минимальное расстояние фокусировки, м - 2,5
- диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±3
- межзрачковое расстояние, мм - 54-76
- фокусировка - центральная
- наполнение корпуса - азот
- водозащищенность - водонепроницаемость при погружении на глубину до 1 м
- влагозащищенность - есть
- возможность крепления на штатив - есть
- размер - классический
- габаритные размеры, мм - 52х134х148
- вес, кг - 0,64