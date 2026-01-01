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Pentax SD 8x42 WP бинокль
Pentax SD 8x42 WP бинокль
Pentax SD 8x42 WP бинокль
Pentax SD 8x42 WP бинокль
Pentax SD 8x42 WP бинокль

Pentax SD 8x42 WP бинокль

Pentax
Артикул: DAN-1846

Pentax SD 8x42 WP бинокль. Классический компактный светосильный водонепроницаемый бинокль с Roof-призмой и просветляющим покрытием оптики. Дает высококачественное изображение даже в сумерках. Легкий корпус, заполненный азотом, служит защитой от неблагоприятных погодных условий. Предназначен для охотников, рыбаков, любителей активного отдыха.

Описание

Если вы рыбак, охотник или любитель путешествовать – бинокль Pentax SD 8x42 WP предназначен для вас. Он обеспечивает широкий обзор, дает яркое, контрастное изображение без потемнения по краям, а точная цветопередача приятно удивит вас. Высококачественная оптика позволяет рассматривать удаленные объекты в деталях одинаково эффективно как в дневное время, так и в сумерках. Для длительного наблюдения объекта бинокль можно установить на штатив.

Пусть вас не страшит непогода: влагонепроницаемая конструкция позволяет использовать Pentax SD 8x42 WP для наблюдений в условиях повышенной влажности, а если вы уроните бинокль в воду (на глубину до 1 м и на короткое время), тоже не страшно. И здесь вас выручит высокая степень герметизации корпуса.

Резкие перепады температур также не страшны биноклю Pentax SD 8x42 WP. Его корпус заполнен азотом, предотвращающим конденсацию влаги на внутренних поверхностях линз и не пропускающим пыль внутрь прибора.

Обрезиненное покрытие корпуса защищает бинокль от легких повреждений и позволяет крепко удерживать бинокль в руках даже в дождь. Pentax SD 8x42 WP имеет крепления для шейного ремешка, и вы можете в случае необходимости вешать бинокль на шею, высвобождая тем самым руки. Бинокль компактный и может легко уместиться, например, в рюкзаке.

В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция на правом окуляре. Наблюдения можно проводить в очках. Все это создает наблюдателю дополнительный комфорт.

Характеристики:

  • увеличение (кратность) - 8х
  • тип призмы - Roof с фазовой коррекцией
  • окуляры - 4 элемента в 3 группах
  • объективы - 4 элемента в 3 группах
  • материал призмы - BaK-4
  • покрытие линз - полное многослойное, водоотталкивающее
  • диаметр объектива, мм - 42
  • диаметр выходного зрачка, мм - 5,2
  • вынос выходного зрачка, мм -21
  • угловое поле зрения, град - 7,5
  • сумеречное число - 18,3
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 131
  • минимальное расстояние фокусировки, м - 2,5
  • диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±3
  • межзрачковое расстояние, мм - 54-76
  • фокусировка - центральная
  • наполнение корпуса - азот
  • водозащищенность - водонепроницаемость при погружении на глубину до 1 м
  • влагозащищенность - есть
  • возможность крепления на штатив - есть
  • размер - классический
  • габаритные размеры, мм - 52х134х148
  • вес, кг - 0,64

Комплектация

  • Бинокль.
  • Чехол.
  • Крышки объективов и окуляров.
  • Шейный ремень.
  • Салфетка для протирки линз.
  • Инструкция по эксплуатации.
  • Гарантийный талон.

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