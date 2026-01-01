Pentax SD 10x42 WP бинокль

Описание

Если вы рыбак, охотник или любитель путешествовать – бинокль Pentax SD 10x42 WP предназначен для вас. Он обеспечивает широкий обзор, дает яркое, контрастное изображение без потемнения по краям, а точная цветопередача приятно удивит вас. Высококачественная оптика позволяет рассматривать удаленные объекты в деталях одинаково эффективно как в дневное время, так и в сумерках. Для длительного наблюдения объекта бинокль можно установить на штатив.

Пусть вас не страшит непогода: влагонепроницаемая конструкция позволяет использовать Pentax SD 10x42 WP для наблюдений в условиях повышенной влажности, а если вы уроните бинокль в воду (на глубину до 1 м и на короткое время), тоже не страшно. И здесь вас выручит высокая степень герметизации корпуса.

Резкие перепады температур также не страшны биноклю Pentax SD 10x42 WP. Его корпус заполнен азотом, предотвращающим конденсацию влаги на внутренних поверхностях линз и не пропускающим пыль внутрь прибора.

Обрезиненное покрытие корпуса защищает бинокль от легких повреждений и позволяет крепко удерживать бинокль в руках даже в дождь. Pentax SD 10x42 WP имеет крепления для шейного ремешка, и вы можете в случае необходимости вешать бинокль на шею, высвобождая тем самым руки.

В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция на правом окуляре. Наблюдения можно проводить в очках. Все это создает наблюдателю дополнительный комфорт.

Характеристики: