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Pentax Papilio II 8.5x21 бинокль

Pentax Papilio II 8.5x21 бинокль

Pentax
Артикул: DAN-1830

Pentax Papilio II 8.5x21 бинокль. Увеличение 8.5 крат, диаметр объектива 21 мм, угол обзора 6, масса 290г., ударопрочный, компактный. Театралы и туристы, которым так важно одновременно видеть весь пейзаж или сцену без акцентирования внимания на какой-либо одной детали, без сомнения, оценят одинаково превосходную резкость и минимальные геометрические искажения картинки как в центре, так и по краям изображения.

Описание

Благодаря механизму автоматической компенсации смещения поля изображения правого и левого монокуляров при фокусировке, разработанному инженерами PENTAX Corporation, обеспечивается уникально короткая дистанция наблюдения в бинокль Papilio — всего 50 см!

От легких ударов и попадания водяных брызг превосходную оптику Papilio защищает прочный обрезиненный корпус, а вынесенная окулярная точка избавляет от необходимости прижимать бинокль к глазам во время наблюдений. Кроме того, слабовидящие люди могут с комфортом использовать бинокли Papilio, даже не снимая очков.

Характеристики:

  • Призма Porro
  • Фокусировка Центральная
  • Увеличение, крат 8.5
  • Диаметр объектива, мм 21
  • Угол зрения, град 6
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м 105
  • Минимальное расстояние фокусировки, м 0.5
  • Диаметр выходного зрачка2.5
  • Относительная яркость 6.3
  • Вынесенная окулярная точка, мм 15
  • Фактор сумерек13.4
  • Габаритные размеры, мм 116x110x55
  • Вес, г 290
  • Диапазон диоптрийной регулировки, Д ±4
  • Регулировка расстояний между центрами окуляров, мм 56-74

Комплектация

  • Чехол
  • Бинокль
  • Крышки окуляра
  • Ремешок
  • Инструкция и гарантийный талон

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