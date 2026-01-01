Pentax Papilio II 8.5x21 бинокль

Благодаря механизму автоматической компенсации смещения поля изображения правого и левого монокуляров при фокусировке, разработанному инженерами PENTAX Corporation, обеспечивается уникально короткая дистанция наблюдения в бинокль Papilio — всего 50 см!
От легких ударов и попадания водяных брызг превосходную оптику Papilio защищает прочный обрезиненный корпус, а вынесенная окулярная точка избавляет от необходимости прижимать бинокль к глазам во время наблюдений. Кроме того, слабовидящие люди могут с комфортом использовать бинокли Papilio, даже не снимая очков.
Характеристики:
- Призма Porro
- Фокусировка Центральная
- Увеличение, крат 8.5
- Диаметр объектива, мм 21
- Угол зрения, град 6
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м 105
- Минимальное расстояние фокусировки, м 0.5
- Диаметр выходного зрачка2.5
- Относительная яркость 6.3
- Вынесенная окулярная точка, мм 15
- Фактор сумерек13.4
- Габаритные размеры, мм 116x110x55
- Вес, г 290
- Диапазон диоптрийной регулировки, Д ±4
- Регулировка расстояний между центрами окуляров, мм 56-74