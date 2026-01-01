Pentax Papilio II 8.5x21 бинокль

Описание

Благодаря механизму автоматической компенсации смещения поля изображения правого и левого монокуляров при фокусировке, разработанному инженерами PENTAX Corporation, обеспечивается уникально короткая дистанция наблюдения в бинокль Papilio — всего 50 см!

От легких ударов и попадания водяных брызг превосходную оптику Papilio защищает прочный обрезиненный корпус, а вынесенная окулярная точка избавляет от необходимости прижимать бинокль к глазам во время наблюдений. Кроме того, слабовидящие люди могут с комфортом использовать бинокли Papilio, даже не снимая очков.

Характеристики: