Pentax Papilio II 6.5x21 бинокль

Описание

Важная особенность биноклей Papilio — одинаково превосходная резкость и минимальные геометрические искажения картинки как в центре, так и по краям изображения.

Обрезиненный корпус защищает высококлассную оптику биноклей от легких ударов и попадания водяных брызг и позволяет прочно удерживать инструмент в руке. Благодаря вынесенной окулярной точке нет необходимости при наблюдениях прижимать бинокль к глазам (от боковой засветки окуляры защищены выдвижными кольцами), а люди со слабым зрением могут с комфортом пользоваться им, не снимая очков.

Характеристики: