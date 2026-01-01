images
images
images
images
images
images
Pentax Papilio II 6.5x21 бинокль
Pentax Papilio II 6.5x21 бинокль
Pentax Papilio II 6.5x21 бинокль
Pentax Papilio II 6.5x21 бинокль
Pentax Papilio II 6.5x21 бинокль
Pentax Papilio II 6.5x21 бинокль

Pentax Papilio II 6.5x21 бинокль

Pentax
Артикул: DAN-1829

Pentax Papilio II 6.5x21 бинокль. Увеличение 6.5 крат, диаметр объектива 21 мм, минимальная дистанция фокусировки 50 см, многослойное просветление оптики, угол обзора 7.5,° масса 290 г, ударопрочный, компактный. Выбор туриста, театрала, любителя наблюдений за живой природой. С их помощью можно с комфортом вести как традиционные наблюдения, так и рассмотреть, например, мельчайшие детали старинной монеты, лежащей под стеклом в музее, внимательно изучить технику работы художника над картиной или разглядеть узоры на крыльях бабочки. Кстати, слово «papilio» в переводе с латинского языка и означает «бабочка».

Описание

Важная особенность биноклей Papilio — одинаково превосходная резкость и минимальные геометрические искажения картинки как в центре, так и по краям изображения.

Обрезиненный корпус защищает высококлассную оптику биноклей от легких ударов и попадания водяных брызг и позволяет прочно удерживать инструмент в руке. Благодаря вынесенной окулярной точке нет необходимости при наблюдениях прижимать бинокль к глазам (от боковой засветки окуляры защищены выдвижными кольцами), а люди со слабым зрением могут с комфортом пользоваться им, не снимая очков.

Характеристики:

  • Тип бинокль с механизмом центральной фокусировки и "porro"-призмами из стекла BaK4
  • Конструкция объектива 2 элемента в 1 группе
  • Конструкция окуляра 5 элементов в 5 группах
  • Увеличение (кратность) 6.5x
  • Диаметр объектива 21 мм
  • Поле зрения с 1000 м 131 м
  • Диаметр выходного зрачка 3.2 мм
  • Вынос выходного зрачка 15 мм
  • Относительная яркость (светосила) 10.2
  • Диапазон диоптрийной регулировки +/- 4 D
  • Наглазники Выдвижные
  • Размеры (ШхВхГ) 110x55x114 мм
  • Вес 290 г
  • Влагозащита Нет
  • Аксессуары Штативный адаптер U
  • Покрытие призмы BaK4
  • Покрытие линз Многослойное просветление всех оптических элементов
  • Минимальная дистанция фокусировки 0.5 м
  • Угол зрения 7.5°
  • Фактор сумерек 11.7
  • Межцентровое расстояние глаз 56 - 74 мм

Комплектация

  • Бинокль Pentax Papilio II 6.5*21
  • Крышки окуляров
  • Чехол
  • Ремешок
  • Гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Экшен камера. Хроники достижений
Экшен камера. Хроники достижений
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 3. Окончание
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 3. Окончание
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.