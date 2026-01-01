Pentax Papilio II 6.5x21 бинокль

Важная особенность биноклей Papilio — одинаково превосходная резкость и минимальные геометрические искажения картинки как в центре, так и по краям изображения.
Обрезиненный корпус защищает высококлассную оптику биноклей от легких ударов и попадания водяных брызг и позволяет прочно удерживать инструмент в руке. Благодаря вынесенной окулярной точке нет необходимости при наблюдениях прижимать бинокль к глазам (от боковой засветки окуляры защищены выдвижными кольцами), а люди со слабым зрением могут с комфортом пользоваться им, не снимая очков.
Характеристики:
- Тип бинокль с механизмом центральной фокусировки и "porro"-призмами из стекла BaK4
- Конструкция объектива 2 элемента в 1 группе
- Конструкция окуляра 5 элементов в 5 группах
- Увеличение (кратность) 6.5x
- Диаметр объектива 21 мм
- Поле зрения с 1000 м 131 м
- Диаметр выходного зрачка 3.2 мм
- Вынос выходного зрачка 15 мм
- Относительная яркость (светосила) 10.2
- Диапазон диоптрийной регулировки +/- 4 D
- Наглазники Выдвижные
- Размеры (ШхВхГ) 110x55x114 мм
- Вес 290 г
- Влагозащита Нет
- Аксессуары Штативный адаптер U
- Покрытие призмы BaK4
- Покрытие линз Многослойное просветление всех оптических элементов
- Минимальная дистанция фокусировки 0.5 м
- Угол зрения 7.5°
- Фактор сумерек 11.7
- Межцентровое расстояние глаз 56 - 74 мм