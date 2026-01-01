PENTAX JUPITER 16X50 бинокль

Бинокль PENTAX JUPITER 16X50 оснащен большими объективами с диафрагмой 50 миллиметров что обеспечивает превосходную светосилу. Даже в условиях недостаточного освещения — например, при наблюдениях в сумерках, в помещении или во время ночных спортивных мероприятий — вы будете наблюдать четкое и контрастное изображение наблюдаемого объекта. Выбирая увеличение от 8x до 16x, пользователи могут подобрать модель, которая подойдет для желаемого применения, включая спортивные мероприятия, наблюдения за живой природой, астрономические наблюдения, наблюдения в походах и путешествиях.
Характеристики:
- Тип бинокль с механизмом центральной фокусировки и "porro"-призмами из стекла BaK4
- Увеличение (кратность) 16x
- Диаметр объектива 50 мм
- Поле зрения с 1000 м 61 м
- Тип оптического стекла BaK4
- Минимальная дистанция фокусировки 10.3 м
- Угол зрения 3.5°
- Межцентровое расстояние глаз Изменяемое
- Диаметр выходного зрачка 3.1 мм
- Вынос выходного зрачка 13 мм
- Относительная яркость (светосила) 9.6
- Размеры (ШхВхГ) 199x167x66 мм
- Вес 885 г
- Влагозащита Нет
- Аксессуары Штативный адаптер TP-3