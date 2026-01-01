PENTAX JUPITER 16X50 бинокль

Описание

Бинокль PENTAX JUPITER 16X50 оснащен большими объективами с диафрагмой 50 миллиметров что обеспечивает превосходную светосилу. Даже в условиях недостаточного освещения — например, при наблюдениях в сумерках, в помещении или во время ночных спортивных мероприятий — вы будете наблюдать четкое и контрастное изображение наблюдаемого объекта. Выбирая увеличение от 8x до 16x, пользователи могут подобрать модель, которая подойдет для желаемого применения, включая спортивные мероприятия, наблюдения за живой природой, астрономические наблюдения, наблюдения в походах и путешествиях.

Характеристики: