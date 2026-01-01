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PENTAX JUPITER 16X50 бинокль
PENTAX JUPITER 16X50 бинокль
PENTAX JUPITER 16X50 бинокль
PENTAX JUPITER 16X50 бинокль
PENTAX JUPITER 16X50 бинокль
PENTAX JUPITER 16X50 бинокль
PENTAX JUPITER 16X50 бинокль

PENTAX JUPITER 16X50 бинокль

Pentax
Артикул: MTG-2854

PENTAX JUPITER 16X50 бинокль. Увеличение 16 крат, диаметр объектива 50 мм, центральная фокусировка, призмы PORRO из стекла BaK4, ударопрочный.

Описание

Бинокль PENTAX JUPITER 16X50 оснащен большими объективами с диафрагмой 50 миллиметров что обеспечивает превосходную светосилу. Даже в условиях недостаточного освещения — например, при наблюдениях в сумерках, в помещении или во время ночных спортивных мероприятий — вы будете наблюдать четкое и контрастное изображение наблюдаемого объекта. Выбирая увеличение от 8x до 16x, пользователи могут подобрать модель, которая подойдет для желаемого применения, включая спортивные мероприятия, наблюдения за живой природой, астрономические наблюдения, наблюдения в походах и путешествиях.

Характеристики:

  • Тип бинокль с механизмом центральной фокусировки и "porro"-призмами из стекла BaK4
  • Увеличение (кратность) 16x
  • Диаметр объектива 50 мм
  • Поле зрения с 1000 м 61 м
  • Тип оптического стекла BaK4
  • Минимальная дистанция фокусировки 10.3 м
  • Угол зрения 3.5°
  • Межцентровое расстояние глаз Изменяемое
  • Диаметр выходного зрачка 3.1 мм
  • Вынос выходного зрачка 13 мм
  • Относительная яркость (светосила) 9.6
  • Размеры (ШхВхГ) 199x167x66 мм
  • Вес 885 г
  • Влагозащита Нет
  • Аксессуары Штативный адаптер TP-3

Комплектация

  • Бинокль PENTAX JUPITER 16X50
  • Крышки окуляров и объективов
  • Чехол
  • Шейный ремешок
  • Гарантийный талон

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