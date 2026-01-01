Pentax AP 8x30 WP бинокль

Pentax AP 8×30 WP - компактный, удобный в эксплуатации восьмикратный бинокль с многослойным просветляющим покрытием оптики из стекла ВаК-4. Дает изображение без окрашенности и искажений по всему полю зрения. Обладая высокими наблюдательными характеристиками, будет полезен для всех любителей путешествий.
Благодаря герметичному корпусу, ему не страшна вода, даже если он окажется погруженным в нее на непродолжительное время (на глубину не более 1 м). Заполнение корпуса азотом препятствует запотеванию оптики при скачке температур и не дает пыли проникать внутрь прибора.
У бинокля широкое поле зрения, позволяющее быстро находить выбранный объект наблюдения. Изображение четкое, резкое, контрастное, без искажений на краях даже при наблюдении с рук. Для длительного наблюдения можно установить бинокль на штатив. Наиболее эффективно использование бинокля при дневных наблюдениях, но и пасмурная погода не омрачит ваших ожиданий – изображение будет качественным для изучения объекта в деталях.
В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция на правом окуляре. Пользование биноклем будет достаточно комфортным для наблюдателя.
Характеристики:
- увеличение (кратность) - 8х
- тип призмы - Porro
- окуляры - 3 элемента в 2 группах
- объективы - 2 элемента в 1 группе
- материал призмы - BaK-4
- просветляющее покрытие линз - многослойное
- диаметр объектива, мм - 30
- диаметр выходного зрачка, мм - 3,75
- вынос выходного зрачка, мм - 17,2
- угловое поле зрения, град. - 7
- сумеречное число - 14
- относительная яркость (светосила) - 14
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 122,3
- минимальное расстояние фокусировки, м - 3 м
- диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±3
- межзрачковое расстояние, мм - 60-70
- фокусировка - центральная
- наполнение корпуса - азот
- водозащищенность - водонепроницаемость при погружении на глубину до 1 м
- влагозащищенность - есть
- возможность крепления на штатив - есть
- размер - компактный
- габаритные размеры, мм - 57х158х120
- вес, кг - 0,458