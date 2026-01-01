Pentax AP 8x30 WP бинокль

Описание

Pentax AP 8×30 WP - компактный, удобный в эксплуатации восьмикратный бинокль с многослойным просветляющим покрытием оптики из стекла ВаК-4. Дает изображение без окрашенности и искажений по всему полю зрения. Обладая высокими наблюдательными характеристиками, будет полезен для всех любителей путешествий.

Благодаря герметичному корпусу, ему не страшна вода, даже если он окажется погруженным в нее на непродолжительное время (на глубину не более 1 м). Заполнение корпуса азотом препятствует запотеванию оптики при скачке температур и не дает пыли проникать внутрь прибора.

У бинокля широкое поле зрения, позволяющее быстро находить выбранный объект наблюдения. Изображение четкое, резкое, контрастное, без искажений на краях даже при наблюдении с рук. Для длительного наблюдения можно установить бинокль на штатив. Наиболее эффективно использование бинокля при дневных наблюдениях, но и пасмурная погода не омрачит ваших ожиданий – изображение будет качественным для изучения объекта в деталях.

В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция на правом окуляре. Пользование биноклем будет достаточно комфортным для наблюдателя.

Характеристики: