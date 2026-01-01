images
images
images
images
images
Pentax AP 8x30 WP бинокль
Pentax AP 8x30 WP бинокль
Pentax AP 8x30 WP бинокль
Pentax AP 8x30 WP бинокль
Pentax AP 8x30 WP бинокль

Pentax AP 8x30 WP бинокль

Pentax
Артикул: DAN-1835

Pentax AP 8x30 WP бинокль. Сочетание прочности и герметичности корпуса с надежностью оптической системы (классические Porro-призмы, просветленные линзы из стекла BaK-4), дающей высококачественное изображение. Бинокль легок, малогабаритен. Это хороший выбор для туриста, охотника, рыбака.

Описание

Pentax AP 8×30 WP - компактный, удобный в эксплуатации восьмикратный бинокль с многослойным просветляющим покрытием оптики из стекла ВаК-4. Дает изображение без окрашенности и искажений по всему полю зрения. Обладая высокими наблюдательными характеристиками, будет полезен для всех любителей путешествий.

Благодаря герметичному корпусу, ему не страшна вода, даже если он окажется погруженным в нее на непродолжительное время (на глубину не более 1 м). Заполнение корпуса азотом препятствует запотеванию оптики при скачке температур и не дает пыли проникать внутрь прибора.

У бинокля широкое поле зрения, позволяющее быстро находить выбранный объект наблюдения. Изображение четкое, резкое, контрастное, без искажений на краях даже при наблюдении с рук. Для длительного наблюдения можно установить бинокль на штатив. Наиболее эффективно использование бинокля при дневных наблюдениях, но и пасмурная погода не омрачит ваших ожиданий – изображение будет качественным для изучения объекта в деталях.

В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция на правом окуляре. Пользование биноклем будет достаточно комфортным для наблюдателя.

Характеристики:

  • увеличение (кратность) - 8х
  • тип призмы - Porro
  • окуляры - 3 элемента в 2 группах
  • объективы - 2 элемента в 1 группе
  • материал призмы - BaK-4
  • просветляющее покрытие линз - многослойное
  • диаметр объектива, мм - 30
  • диаметр выходного зрачка, мм - 3,75
  • вынос выходного зрачка, мм - 17,2
  • угловое поле зрения, град. - 7
  • сумеречное число - 14
  • относительная яркость (светосила) - 14
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 122,3
  • минимальное расстояние фокусировки, м - 3 м
  • диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±3
  • межзрачковое расстояние, мм - 60-70
  • фокусировка - центральная
  • наполнение корпуса - азот
  • водозащищенность - водонепроницаемость при погружении на глубину до 1 м
  • влагозащищенность - есть
  • возможность крепления на штатив - есть
  • размер - компактный
  • габаритные размеры, мм - 57х158х120
  • вес, кг - 0,458

Комплектация

  • Бинокль.
  • Чехол.
  • Крышки объективов и окуляров.
  • Шейный ремень.
  • Салфетка для протирки линз.
  • Инструкция по эксплуатации.
  • Гарантийный талон.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Арнольд Ньюман
Арнольд Ньюман
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Жак-Ив Кусто - фотограф, режиссер и человек, посвятивший себя океану
Жак-Ив Кусто - фотограф, режиссер и человек, посвятивший себя океану
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.