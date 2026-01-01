Pentax AD 9x28 WP бинокль

Достоинство бинокля Pentax AD 9x28 WP – его компактность и при этом достаточно высокая светосила, позволяющая проводить наблюдения при слабой освещенности.
Roof-призмы с фазовой коррекцией, асферические линзы, повышающие четкость изображения, многослойное просветляющее покрытие оптики создают изображение объекта без искажений и затемнений по всему полю обзора Pentax AD 9x28 WP имеет герметичный корпус. Наблюдения можно проводить при самых неблагоприятных условиях. Бинокль сохраняет работоспособность не только в дождливую погоду, но даже после кратковременного пребывания в воде (на глубине до 1 м). Корпус заполнен азотом, не дающим запотевать внутренним оптическим элементам при резких перепадах температуры воздуха, и не позволяет пыли проникать внутрь.
В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция на правом окуляре. Наблюдения можно проводить, не прижимая бинокль к глазам, что особенно важно для тех, кто носит очки.
Pentax AD 9x28 WP подходит любителям природы, охотникам, рыбакам, его можно брать в пешие и лодочные походы, использовать при посещении различных культурных и спортивных мероприятий.
Характеристики:
- увеличение (кратность) - 9х
- тип призмы - Roof
- окуляры - 5 элемента в 4 группах
- объективы - 3 элемента в 2 группах
- материал призмы - BaK-4
- просветляющее покрытие линз - многослойное
- диаметр объектива, мм - 28
- диаметр выходного зрачка, мм - 3,1
- вынос выходного зрачка, мм - 18
- угловое поле зрения, град - 5,6
- сумеречное число - 15,9
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 98
- минимальное расстояние фокусировки, м - 3
- диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±4
- межзрачковое расстояние, мм - 58-72
- фокусировка - центральная
- наполнение корпуса - азот
- водозащищенность - водонепроницаемость при погружении на глубину до 1 м
- влагозащищенность - есть
- размер - компактный
- габаритные размеры, мм - 44х115х117
- вес, кг - 0,365