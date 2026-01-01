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Pentax AD 9x28 WP бинокль
Pentax AD 9x28 WP бинокль
Pentax AD 9x28 WP бинокль
Pentax AD 9x28 WP бинокль
Pentax AD 9x28 WP бинокль
Pentax AD 9x28 WP бинокль

Pentax AD 9x28 WP бинокль

Pentax
Артикул: DAN-1844

Pentax AD 9x28 WP бинокль. Небольшой, но достаточно светосильный бинокль для наблюдений даже при недостаточном освещении. Асферические линзы, Roof-призмы и просветленная оптика дают четкое и яркое изображение. Защищен от воды герметичным складным корпусом, заполненным азотом. Бинокль прост и удобен в эксплуатации. Предназначен для туристов, охотников, рыбаков.

Описание

Достоинство бинокля Pentax AD 9x28 WP – его компактность и при этом достаточно высокая светосила, позволяющая проводить наблюдения при слабой освещенности.

Roof-призмы с фазовой коррекцией, асферические линзы, повышающие четкость изображения, многослойное просветляющее покрытие оптики создают изображение объекта без искажений и затемнений по всему полю обзора Pentax AD 9x28 WP имеет герметичный корпус. Наблюдения можно проводить при самых неблагоприятных условиях. Бинокль сохраняет работоспособность не только в дождливую погоду, но даже после кратковременного пребывания в воде (на глубине до 1 м). Корпус заполнен азотом, не дающим запотевать внутренним оптическим элементам при резких перепадах температуры воздуха, и не позволяет пыли проникать внутрь.

В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция на правом окуляре. Наблюдения можно проводить, не прижимая бинокль к глазам, что особенно важно для тех, кто носит очки.

Pentax AD 9x28 WP подходит любителям природы, охотникам, рыбакам, его можно брать в пешие и лодочные походы, использовать при посещении различных культурных и спортивных мероприятий.

Характеристики:

  • увеличение (кратность) - 9х
  • тип призмы - Roof
  • окуляры - 5 элемента в 4 группах
  • объективы - 3 элемента в 2 группах
  • материал призмы - BaK-4
  • просветляющее покрытие линз - многослойное
  • диаметр объектива, мм - 28
  • диаметр выходного зрачка, мм - 3,1
  • вынос выходного зрачка, мм - 18
  • угловое поле зрения, град - 5,6
  • сумеречное число - 15,9
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 98
  • минимальное расстояние фокусировки, м - 3
  • диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±4
  • межзрачковое расстояние, мм - 58-72
  • фокусировка - центральная
  • наполнение корпуса - азот
  • водозащищенность - водонепроницаемость при погружении на глубину до 1 м
  • влагозащищенность - есть
  • размер - компактный
  • габаритные размеры, мм - 44х115х117
  • вес, кг - 0,365

Комплектация

  • Бинокль.
  • Чехол.
  • Крышки объективов и окуляров.
  • Шейный ремень.
  • Салфетка для протирки линз.
  • Инструкция по эксплуатации.
  • Гарантийный талон.

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