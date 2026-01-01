Pentax AD 9x28 WP бинокль

Описание

Достоинство бинокля Pentax AD 9x28 WP – его компактность и при этом достаточно высокая светосила, позволяющая проводить наблюдения при слабой освещенности.

Roof-призмы с фазовой коррекцией, асферические линзы, повышающие четкость изображения, многослойное просветляющее покрытие оптики создают изображение объекта без искажений и затемнений по всему полю обзора Pentax AD 9x28 WP имеет герметичный корпус. Наблюдения можно проводить при самых неблагоприятных условиях. Бинокль сохраняет работоспособность не только в дождливую погоду, но даже после кратковременного пребывания в воде (на глубине до 1 м). Корпус заполнен азотом, не дающим запотевать внутренним оптическим элементам при резких перепадах температуры воздуха, и не позволяет пыли проникать внутрь.

В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция на правом окуляре. Наблюдения можно проводить, не прижимая бинокль к глазам, что особенно важно для тех, кто носит очки.

Pentax AD 9x28 WP подходит любителям природы, охотникам, рыбакам, его можно брать в пешие и лодочные походы, использовать при посещении различных культурных и спортивных мероприятий.

Характеристики: