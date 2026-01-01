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Pentax AD 8x36 WP бинокль
Pentax AD 8x36 WP бинокль
Pentax AD 8x36 WP бинокль
Pentax AD 8x36 WP бинокль
Pentax AD 8x36 WP бинокль
Pentax AD 8x36 WP бинокль

Pentax AD 8x36 WP бинокль

Pentax
Артикул: DAN-1843

Pentax AD 8x36 WP бинокль. Компактный туристический бинокль. Roof-призмы с фазовой коррекцией, асферическая конструкция окуляров и многослойное просветление оптики создают высококачественную картинку. Бинокль защищен от проникновения воды герметичным складным корпусом, внутри заполненным азотом. Прост и комфортен в эксплуатации. Предназначен для любителей активного отдыха.

Описание

Бинокль Pentax AD 8x36 WP имеет высококачественную оптическую систему. Roof - призмы из стекла BaК-4 и просветленная асферическая конструкция линз позволяют получить изображение с естественной цветопередачей и одинаково яркое по всему полю зрения.

Pentax AD 8x36 WP имеет герметичный корпус. С биноклем можно проводить наблюдения при самых неблагоприятных условиях. Он сохраняет работоспособность не только в дождливую погоду, но даже при падении на короткое время в воду (на глубину до 1 м).

Корпус заполнен азотом, не дающим запотевать оптическим поверхностям при резких перепадах температуры воздуха и не пропускающим внутрь пыль.

Конструкция крепления зрительных труб позволяет их быстро сложить. В таком виде бинокль занимает мало места.

В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция. Наблюдения можно проводить, не прижимая бинокль к глазам, что особенно важно для носящих очки. Все это создает наблюдателю дополнительный комфорт.

Бинокль Pentax AD 8x36 WP незаменим для всех, кто любит наблюдать за природой, ходить на охоту и рыбалку, в пешие и лодочные походы и просто при посещении различных культурных и спортивных мероприятий.

Характеристики:

    • увеличение (кратность) - 8х
    • тип призмы - Roof
    • окуляры - 3 элемента в 2 группах
    • объективы - 2 элемента в 1 группе
    • материал призмы - BaK-4
    • просветляющее покрытие линз - многослойное
    • диаметр объектива, мм - 36
    • диаметр выходного зрачка, мм - 4,5
    • вынос выходного зрачка, мм - 16
    • угловое поле зрения, град – 6,5
    • сумеречное число - 17
    • относительная яркость (светосила) - 20,3
    • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 114
    • минимальное расстояние фокусировки, м - 3
    • диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±3
    • межзрачковое расстояние, мм - 59-74
    • фокусировка - центральная
    • наполнение корпуса - азот
    • водозащищенность - водонепроницаемость при погружении на глубину до 1 м
    • влагозащищенность - есть
    • размер - компактный
    • габаритные размеры, мм - 155х129х53
    • вес, кг - 0,64

Комплектация

  • Бинокль.
  • Чехол.
  • Крышки объективов и окуляров.
  • Шейный ремень.
  • Салфетка для протирки линз.
  • Инструкция по эксплуатации.
  • Гарантийный талон.

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