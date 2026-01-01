Pentax AD 8x36 WP бинокль

Описание

Бинокль Pentax AD 8x36 WP имеет высококачественную оптическую систему. Roof - призмы из стекла BaК-4 и просветленная асферическая конструкция линз позволяют получить изображение с естественной цветопередачей и одинаково яркое по всему полю зрения.

Pentax AD 8x36 WP имеет герметичный корпус. С биноклем можно проводить наблюдения при самых неблагоприятных условиях. Он сохраняет работоспособность не только в дождливую погоду, но даже при падении на короткое время в воду (на глубину до 1 м).

Корпус заполнен азотом, не дающим запотевать оптическим поверхностям при резких перепадах температуры воздуха и не пропускающим внутрь пыль.

Конструкция крепления зрительных труб позволяет их быстро сложить. В таком виде бинокль занимает мало места.

В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция. Наблюдения можно проводить, не прижимая бинокль к глазам, что особенно важно для носящих очки. Все это создает наблюдателю дополнительный комфорт.

Бинокль Pentax AD 8x36 WP незаменим для всех, кто любит наблюдать за природой, ходить на охоту и рыбалку, в пешие и лодочные походы и просто при посещении различных культурных и спортивных мероприятий.

Характеристики: