Pentax AD 8x36 WP бинокль

Бинокль Pentax AD 8x36 WP имеет высококачественную оптическую систему. Roof - призмы из стекла BaК-4 и просветленная асферическая конструкция линз позволяют получить изображение с естественной цветопередачей и одинаково яркое по всему полю зрения.
Pentax AD 8x36 WP имеет герметичный корпус. С биноклем можно проводить наблюдения при самых неблагоприятных условиях. Он сохраняет работоспособность не только в дождливую погоду, но даже при падении на короткое время в воду (на глубину до 1 м).
Корпус заполнен азотом, не дающим запотевать оптическим поверхностям при резких перепадах температуры воздуха и не пропускающим внутрь пыль.
Конструкция крепления зрительных труб позволяет их быстро сложить. В таком виде бинокль занимает мало места.
В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция. Наблюдения можно проводить, не прижимая бинокль к глазам, что особенно важно для носящих очки. Все это создает наблюдателю дополнительный комфорт.
Бинокль Pentax AD 8x36 WP незаменим для всех, кто любит наблюдать за природой, ходить на охоту и рыбалку, в пешие и лодочные походы и просто при посещении различных культурных и спортивных мероприятий.
Характеристики:
- увеличение (кратность) - 8х
- тип призмы - Roof
- окуляры - 3 элемента в 2 группах
- объективы - 2 элемента в 1 группе
- материал призмы - BaK-4
- просветляющее покрытие линз - многослойное
- диаметр объектива, мм - 36
- диаметр выходного зрачка, мм - 4,5
- вынос выходного зрачка, мм - 16
- угловое поле зрения, град – 6,5
- сумеречное число - 17
- относительная яркость (светосила) - 20,3
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 114
- минимальное расстояние фокусировки, м - 3
- диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±3
- межзрачковое расстояние, мм - 59-74
- фокусировка - центральная
- наполнение корпуса - азот
- водозащищенность - водонепроницаемость при погружении на глубину до 1 м
- влагозащищенность - есть
- размер - компактный
- габаритные размеры, мм - 155х129х53
- вес, кг - 0,64