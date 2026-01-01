Pentax AD 8x25 WP бинокль

Pentax AD 8x25 WP имеет высококачественную оптическую систему. Roof - призмы из стекла BaК-4 и просветленная асферическая конструкция линз позволяют получить изображение с естественной цветопередачей и одинаково яркое по всему полю зрения.
Pentax AD 8x25 WP имеет герметичный корпус, поэтому с ним можно проводить наблюдения при самых неблагоприятных условиях. Он сохраняет работоспособность не только в дождливую погоду, но даже при попадании на короткое время в воду (на глубину до 1 м).
Корпус заполнен азотом, не дающим запотевать оптическим поверхностям при резких перепадах температуры воздуха и не пропускающим внутрь пыль.
Конструкция крепления зрительных труб позволяет их быстро сложить. В таком виде бинокль занимает мало места, а учитывая, что минимальная величина фокусировки всего три метра, становится возможным брать бинокль, например, в театр.
В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция. Наблюдения можно проводить, не прижимая бинокль к глазам, что особенно важно для носящих очки. Все это создает наблюдателю дополнительный комфорт.
На бинокль Pentax AD 8x25 WP следует обратить внимание тем, кто любит наблюдать за природой, ходить на охоту и рыбалку, в пешие и лодочные походы, посещать различные культурные и спортивные мероприятия.
Характеристики:
- увеличение (кратность) -8х
- тип призмы - Roof
- окуляры - 4 элемента в 3 группах
- объективы - 3 элемента в 2 группах
- материал призмы - BaK-4
- просветляющее покрытие линз - многослойное
- диаметр объектива, мм - 25
- диаметр выходного зрачка, мм - 3,1
- вынос выходного зрачка, мм - 21
- угловое поле зрения, град - 5,5
- сумеречное число - 14,1
- относительная яркость (светосила) - 10
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 96
- минимальное расстояние фокусировки, м - 3
- диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±2
- межзрачковое расстояние, мм - 33-72
- фокусировка - центральная
- наполнение корпуса - азот
- водозащищенность - водонепроницаемость при погружении на глубину до 1 м
- влагозащищенность - есть
- размер - компактный
- габаритные размеры, мм - 110х105х40
- вес, кг - 0,3