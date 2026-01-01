Pentax AD 10x36 WP бинокль

Описание

Достоинство бинокля Pentax AD 10x36 WP это высококонтрастное четкое изображение по всему полю обзора, фокусировка на объекте с расстояния всего трех метров и десятикратное увеличение при малых размерах аппарата. Крепление зрительных труб таково, что позволяет их быстро сложить. В таком положении бинокль занимает мало места и свободно помещается в кармане или небольшой сумке.

Pentax AD 10x36 WP защищен герметичным корпусом, поэтому с ним можно проводить наблюдения при самых неблагоприятных условиях. Он сохраняет работоспособность не только в дождливую погоду, но даже в том случае, если наблюдатель ненадолго уронит бинокль в воду (на глубину до 1 м).

Корпус заполнен азотом, не дающим запотевать оптическим поверхностям при резких перепадах температуры воздуха и не пропускающим внутрь пыль.

В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция на правом окуляре. Наблюдения можно проводить, не прижимая бинокль к глазам, что особенно важно для носящих очки. Все это создает наблюдателю дополнительный комфорт.

Pentax AD 10x36 WP незаменим для всех, кто любит наблюдать за природой, ходить на охоту и рыбалку, в пешие и лодочные походы и просто при посещении различных культурных и спортивных мероприятий.

Характеристики: