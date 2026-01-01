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Pentax AD 10x36 WP бинокль
Pentax AD 10x36 WP бинокль
Pentax AD 10x36 WP бинокль
Pentax AD 10x36 WP бинокль
Pentax AD 10x36 WP бинокль

Pentax AD 10x36 WP бинокль

Pentax
Артикул: DAN-1841

Pentax AD 10x36 WP бинокль. Качественный и компактный бинокль для дневных наблюдений природных и городских объектов. Roof-призмы, асферическая конструкция окуляров и просветление оптики создают четкую картинку. Бинокль защищен герметичным складным корпусом, внутри заполненным азотом. Прост и удобен в эксплуатации. Предназначен для любителей активного отдыха.

Описание

Достоинство бинокля Pentax AD 10x36 WP это высококонтрастное четкое изображение по всему полю обзора, фокусировка на объекте с расстояния всего трех метров и десятикратное увеличение при малых размерах аппарата. Крепление зрительных труб таково, что позволяет их быстро сложить. В таком положении бинокль занимает мало места и свободно помещается в кармане или небольшой сумке.

Pentax AD 10x36 WP защищен герметичным корпусом, поэтому с ним можно проводить наблюдения при самых неблагоприятных условиях. Он сохраняет работоспособность не только в дождливую погоду, но даже в том случае, если наблюдатель ненадолго уронит бинокль в воду (на глубину до 1 м).

Корпус заполнен азотом, не дающим запотевать оптическим поверхностям при резких перепадах температуры воздуха и не пропускающим внутрь пыль.

В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция на правом окуляре. Наблюдения можно проводить, не прижимая бинокль к глазам, что особенно важно для носящих очки. Все это создает наблюдателю дополнительный комфорт.

Pentax AD 10x36 WP незаменим для всех, кто любит наблюдать за природой, ходить на охоту и рыбалку, в пешие и лодочные походы и просто при посещении различных культурных и спортивных мероприятий.

Характеристики:

  • увеличение (кратность) -10х
  • тип призмы - Roof
  • окуляры - 3 элемента в 2 группах
  • объективы - 2 элемента в 1 группе
  • материал призмы - BaK-4
  • просветляющее покрытие линз - многослойное
  • диаметр объектива, мм - 36
  • диаметр выходного зрачка, мм - 3,6
  • вынос выходного зрачка, мм -17,5
  • угловое поле зрения, град - 5,5
  • сумеречное число - 19
  • относительная яркость (светосила) - 13
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 96
  • минимальное расстояние фокусировки, м - 3
  • диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±4
  • межзрачковое расстояние, мм - 59-74
  • фокусировка - центральная
  • наполнение корпуса - азот
  • водозащищенность - водонепроницаемость при погружении на глубину до 1 м
  • влагозащищенность - есть
  • возможность крепления на штатив - есть
  • размер - компактный
  • габаритные размеры, мм - 53х129х155
  • вес, кг - 0,64

Комплектация

  • Бинокль.
  • Чехол.
  • Крышки объективов и окуляров.
  • Шейный ремень.
  • Салфетка для протирки линз.
  • Инструкция по эксплуатации.
  • Гарантийный талон.

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