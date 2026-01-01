Pentax AD 10x25 WP бинокль

Достоинство бинокля Pentax AD 10x25 WP-высококонтрастное четкое изображение по всему полю обзора, фокусировка на объекте с расстояния всего трех метров и десятикратное увеличение при малых размерах аппарата. Крепление зрительных труб позволяет их быстро сложить. В таком положении бинокль занимает мало места и свободно помещается в кармане или небольшой сумке.
Pentax AD 10x25 WP защищен герметичным корпусом, поэтому с ним можно проводить наблюдения при самых неблагоприятных условиях. Он сохраняет работоспособность не только в дождливую погоду, но даже в том случае, если наблюдатель ненадолго уронит бинокль в воду (на глубину до 1 м).
Корпус заполнен азотом, не дающим запотевать оптическим поверхностям при резких перепадах температуры воздуха и не пропускающим внутрь пыль.
В бинокле удобно расположены все системы настройки. В нем регулируется межзрачковое расстояние и положение наглазников, проводится диоптрийная коррекция на правом окуляре. Наблюдения можно проводить, не прижимая бинокль к глазам, что особенно важно для носящих очки. Все это создает наблюдателю дополнительный комфорт.
Pentax AD 10x25 WP незаменим для всех, кто любит наблюдать за природой, ходить на охоту и рыбалку, в пешие и лодочные походы и просто при посещении различных культурных и спортивных мероприятий.
Характеристики:
- увеличение (кратность) -10х
- тип призмы - Roof
- окуляры - 4 элемента в 3 группах
- объективы - 3 элемента в 2 группах
- материал призмы - BaK-4
- просветляющее покрытие линз - многослойное
- диаметр объектива, мм - 25
- диаметр выходного зрачка, мм - 2,5
- вынос выходного зрачка, мм - 21
- угловое поле зрения, град - 5
- сумеречное число - 15,8
- относительная яркость (светосила) - 6
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 87
- минимальное расстояние фокусировки, м - 3
- диапазон диоптрийной регулировки, Д - ±2
- межзрачковое расстояние, мм - 33-72
- фокусировка - центральная
- наполнение корпуса - азот
- водозащищенность - водонепроницаемость при погружении на глубину до 1 м
- влагозащищенность - есть
- возможность крепления на штатив - есть
- размер - компактный
- габаритные размеры, мм - 45х105х110
- вес, кг - 0,3