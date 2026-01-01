Levenhuk Vegas ED 12x50 бинокль

Описание

Водонепроницаемый корпус выдерживает кратковременные погружения в воду на глубину до 1,5 метров. Азотное заполнение защищает линзы от запотевания и выпадения конденсата. Бинокль можно использовать в экстремальных условиях, при резких перепадах температуры, в дождь и снег. Корпус выполнен из термостойкого, ударопрочного и нескользящего пластика.

Подходит для охоты и рыбалки, походов и путешествий по диким местам.

Характеристики: