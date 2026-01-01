Levenhuk Vegas ED 12x50 бинокль

Водонепроницаемый корпус выдерживает кратковременные погружения в воду на глубину до 1,5 метров. Азотное заполнение защищает линзы от запотевания и выпадения конденсата. Бинокль можно использовать в экстремальных условиях, при резких перепадах температуры, в дождь и снег. Корпус выполнен из термостойкого, ударопрочного и нескользящего пластика.
Подходит для охоты и рыбалки, походов и путешествий по диким местам.
Характеристики:
- Увеличение 12 крат
- Тип призмы roof с фазовой коррекцией
- Материал оптики ED
- Покрытие линзы - полное многослойное
- Окуляры - 4 элемента в 3 группах
- Диаметр окуляров 23 мм
- Объективы - 4 элемента в 3 группах
- Диаметр объектива (апература) - 50 мм
- Диаметр выходного зрачка 4,2 мм
- Вынос выходного зрачка - 15 мм
- Сумеречный фактор - 24,49
- Относительная яркость 17,56
- Реальный угол зрения 5,2 градуса
- Поле зрения на удалении 1000 м - 91 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 2,5 м
- Возможность диоптрийной коррекции ±3 D
- Межзрачковое расстояние 60–74 мм
- Способ фокусировки - центральная
- Наглазники - поворотно-выдвижные
- Корпус высокопрочный PPS-пластик
- Наполнение корпуса - азот
- Размер - классический
- Крепление к фотоштативу/Адаптер - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
- Установка на штатив - есть
- Диапазон рабочей температуры –15...+40 °С
- Влагозащищенность - есть
- Водозащищенность - есть, погружение на глубину до 1,5 м до 3 минут
- Назначение - для охоты и рыбалки, армейские/полевые
- Размер 25,5×24,5×10,5 см
- Вес 2,03 кг