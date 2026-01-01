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Levenhuk Vegas ED 10x42 бинокль
Levenhuk Vegas ED 10x42 бинокль
Levenhuk Vegas ED 10x42 бинокль
Levenhuk Vegas ED 10x42 бинокль
Levenhuk Vegas ED 10x42 бинокль
Levenhuk Vegas ED 10x42 бинокль
Levenhuk Vegas ED 10x42 бинокль

Levenhuk Vegas ED 10x42 бинокль

Levenhuk
Артикул: OLE-3050

Полевой бинокль на базе roof-призм. Увеличение 10 крат. Апература 42 мм. Оптика выполнена из ED-стекла с полным многослойным просветлением. Для настройки фокуса предусмотрен удобный рельефный барабан по центру, есть опция корректировки диоптрий. Межзрачковое расстояние можно регулировать в широком диапазоне. Бинокль оснащен гнездом для установки на стандартные штативы (адаптер приобретается дополнительно).

Описание

Водонепроницаемый корпус выдерживает кратковременные погружения в воду на глубину до 1,5 метров. Азотное заполнение защищает линзы от запотевания и выпадения конденсата. Бинокль можно использовать в экстремальных условиях, при резких перепадах температуры, в дождь и снег. Корпус выполнен из термостойкого, ударопрочного и нескользящего пластика.

Подходит для охоты и рыбалки, походов и путешествий по диким местам.

Характеристики:

  • Увеличение 10 крат
  • Тип призмы roof с фазовой коррекцией
  • Материал оптики ED
  • Покрытие линзы - полное многослойное
  • Окуляры - 4 элемента в 3 группах
  • Диаметр окуляров 23 мм
  • Объективы - 4 элемента в 3 группах
  • Диаметр объектива (апература) - 42 мм
  • Диаметр выходного зрачка 4,2 мм
  • Вынос выходного зрачка - 15,2 мм
  • Сумеречный фактор - 20,49
  • Относительная яркость 18,23
  • Реальный угол зрения 6,5 градусов
  • Поле зрения на удалении 1000 м - 114 м
  • Возможность диоптрийной коррекции ±3 D 
  • Межзрачковое расстояние 56–74 мм
  • Способ фокусировки - центральная
  • Наглазники - поворотно-выдвижные
  • Корпус высокопрочный PPS-пластик
  • Наполнение корпуса - азот
  • Размер - классический
  • Крепление к фотоштативу/Адаптер - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
  • Установка  на штатив - есть
  • Диапазон рабочей температуры –15...+40 °С
  • Влагозащищенность - есть
  • Водозащищенность - есть, погружение на глубину до 1,5 м до 3 минут
  • Назначение - для охоты и рыбалки, армейские/полевые
  • Размер 25,5×22×10,5 см
  • Вес 1,8 кг

Комплектация

  • Бинокль
  • Защитные крышки объективов
  • Защитные крышки окуляров
  • Шейный ремень (ширина – 45 мм)
  • Жесткий чехол на молнии
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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