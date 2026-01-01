Levenhuk Travel 8x25 бинокль

Подходит для похода в лес и на прогулку по парку, на спортивную арену или в зоопарк.
Характеристики:
- Увеличение 8 крат
- Тип призмы Porro
- Материал оптики ВаК-7
- Покрытие линзы - полное многослойное
- Диаметр объектива (апература) - 25 мм
- Диаметр выходного зрачка 3,1 мм
- Вынос выходного зрачка - 13 мм
- Относительная яркость 10
- Реальный угол зрения 7 градусов
- Поле зрения на удалении 1000 м - 123 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 3 м
- Возможность диоптрийной коррекции ±4 D
- Межзрачковое расстояние 58–72 мм
- Способ фокусировки - центральная
- Наглазники - поворотно-выдвижные
- Корпус высокопрочный ABS-пластик
- Размер - компактный
- Диапазон рабочей температуры –30...+60 °С
- Влагозащищенность - есть
- Назначение - туристические
- Размер 13×13×7 см
- Вес 0,38 кг