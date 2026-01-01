Levenhuk Travel 8x25 бинокль

Артикул: OLE-3047

Туристический компактный бинокль на базе Porro-призм. Увеличение в 8 крат. Апература 25 мм. Оптика выполнена из стекла BaK-7 с полным многослойным просветлением. Для настройки фокуса предусмотрен удобный барабан по центру, есть опция корректировки диоптрий. Межзрачковое расстояние можно регулировать в широком диапазоне. Корпус из ABS-пластика, который не боится повреждений. На корпуссе боковые насечки для удобства хвата.