Levenhuk Travel 8x21 бинокль

Подходит для похода в лес и на прогулку по парку, на спортивную арену или в зоопарк.
Характеристики:
- Увеличение 8 крат
- Тип призмы Porro
- Материал оптики ВаК-7
- Покрытие линзы - полное многослойное
- Диаметр объектива (апература) - 21 мм
- Диаметр выходного зрачка 2,6 мм
- Вынос выходного зрачка - 11 мм
- Относительная яркость 7
- Реальный угол зрения 7 градусов
- Поле зрения на удалении 1000 м - 123 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 2 м
- Возможность диоптрийной коррекции ±4 D
- Межзрачковое расстояние 58–72 мм
- Способ фокусировки - центральная
- Наглазники - складывающиеся
- Корпус высокопрочный ABS-пластик
- Размер - компактный
- Диапазон рабочей температуры –25...+50 °С
- Влагозащищенность - есть
- Назначение - туристические, детские
- Размер 12×10×6 см
- Вес 0,275 кг