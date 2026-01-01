Levenhuk Travel 7x50 бинокль

Подходит для охоты и рыбалки, походов и путешествий по диким местам.
Характеристики:
- Увеличение 7 крат
- Тип призмы Porro
- Материал оптики ВаК-7
- Покрытие линзы - полное
- Диаметр объектива (апература) - 50 мм
- Диаметр выходного зрачка 7,1 мм
- Вынос выходного зрачка - 16 мм
- Относительная яркость 51
- Реальный угол зрения 7,5 градусов
- Поле зрения на удалении 1000 м - 168 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 3 м
- Возможность диоптрийной коррекции ±3 D
- Межзрачковое расстояние 58–72 мм
- Способ фокусировки - центральная
- Наглазники - складывающиеся
- Корпус алюминий
- Размер - классический
- Крепление к фотоштативу/Адаптер - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
- Установка на штатив - есть
- Диапазон рабочей температуры –30...+65 °С
- Влагозащищенность - есть
- Назначение - для охоты и рыбалки, армейские/полевые
- Размер 20×20×8 см
- Вес 1 кг