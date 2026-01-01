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Levenhuk Travel 10x50 бинокль
Levenhuk Travel 10x50 бинокль
Levenhuk Travel 10x50 бинокль
Levenhuk Travel 10x50 бинокль
Levenhuk Travel 10x50 бинокль
Levenhuk Travel 10x50 бинокль
Levenhuk Travel 10x50 бинокль

Levenhuk Travel 10x50 бинокль

Levenhuk
Артикул: OLE-3049

Полевой бинокль на базе Porro-призм. Увеличение в 10 крат. Апература 50 мм. Оптика выполнена из стекла BaK-7 с полным многослойным просветлением.  Для настройки фокуса предусмотрен удобный рельефный барабан по центру, есть опция корректировки диоптрий. Межзрачковое расстояние можно регулировать в широком диапазоне. Бинокль оснащен гнездом для установки на стандартные штативы (адаптер приобретается дополнительно).

Описание

Подходит для охоты и рыбалки, походов и путешествий по диким местам.

Характеристики:

  • Увеличение 10 крат
  • Тип призмы Porro
  • Материал оптики ВаК-7
  • Покрытие линзы - полное 
  • Диаметр объектива (апература) - 50 мм
  • Диаметр выходного зрачка 5 мм
  • Вынос выходного зрачка - 13 мм
  • Относительная яркость 25
  • Реальный угол зрения 6,2 градуса
  • Поле зрения на удалении 1000 м - 112 м
  • Минимальная дистанция фокусировки - 5 м
  • Возможность диоптрийной коррекции ±6 D 
  • Межзрачковое расстояние 58–72 мм
  • Способ фокусировки - центральная
  • Наглазники - резиновые
  • Корпус алюминий
  • Размер - классический
  • Крепление к фотоштативу/Адаптер - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
  • Установка  на штатив - есть
  • Диапазон рабочей температуры –30...+65 °С
  • Влагозащищенность - есть
  • Назначение - для охоты и рыбалки, армейские/полевые
  • Размер 20×20×8 см
  • Вес 1,005 кг

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол
  • Ремень
  • Защитные крышки объективов
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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