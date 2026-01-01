images
images
images
images
images
images
images
Levenhuk Travel 10x25 бинокль
Levenhuk Travel 10x25 бинокль
Levenhuk Travel 10x25 бинокль
Levenhuk Travel 10x25 бинокль
Levenhuk Travel 10x25 бинокль
Levenhuk Travel 10x25 бинокль
Levenhuk Travel 10x25 бинокль

Levenhuk Travel 10x25 бинокль

Levenhuk
Артикул: OLE-3048

Туристический компактный бинокль на базе Porro-призм. Увеличение в 10 крат. Апература 25 мм. Оптика выполнена из стекла BaK-7 с полным многослойным просветлением. Для настройки фокуса предусмотрен удобный барабан по центру, есть опция корректировки диоптрий. Межзрачковое расстояние можно регулировать в широком диапазоне. Корпус из ABS-пластика, который не боится повреждений. На корпуссе боковые насечки для удобства хвата.

Описание

Подходит для похода в лес и на прогулку по парку, на спортивную арену или в зоопарк.

Характеристики:

  • Увеличение 10 крат
  • Тип призмы Porro
  • Материал оптики ВаК-7
  • Покрытие линзы - полное многослойное
  • Диаметр объектива (апература) - 25 мм
  • Диаметр выходного зрачка 2,5 мм
  • Вынос выходного зрачка - 11 мм
  • Относительная яркость 6
  • Реальный угол зрения 6,5 градусов
  • Поле зрения на удалении 1000 м - 114 м
  • Минимальная дистанция фокусировки - 3 м
  • Возможность диоптрийной коррекции ±4 D 
  • Межзрачковое расстояние 58–72 мм
  • Способ фокусировки - центральная
  • Наглазники - поворотно-выдвижные
  • Корпус высокопрочный ABS-пластик
  • Размер - компактный
  • Диапазон рабочей температуры –30...+60 °С
  • Влагозащищенность - есть
  • Назначение - туристические
  • Размер 13×13×7 см
  • Вес 0,375 кг

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол
  • Ремешок
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Профессионально о микрофонах
Профессионально о микрофонах
Ирвин Пенн
Ирвин Пенн
Рассел Ли - известный фотограф-этнограф и гений документальной фотографии
Рассел Ли - известный фотограф-этнограф и гений документальной фотографии
Обзор 5 самых удивительных камер в мире
Обзор 5 самых удивительных камер в мире
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.