Levenhuk Sherman PRO 12x50 бинокль

Артикул: OLE-3041

Универсальный бинокль на базе Porro-призм. Оптика выполнена из стекла BaK-4 с полным многослойным просветлением. Влагозащищенный корпус устойчив к температурным перепадам и механическим воздействиям. Двухэлементные объективы, окуляры с пятью линзами - изображение получается четким и неискаженным не только в центре, но и по краям. Увеличение в 12 крат. Апература 50 мм. Корректировка межзрачкового расстояния, регулировка диоптрий, плавная центральная фокусировка.