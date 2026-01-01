Levenhuk Sherman PRO 10x42 бинокль

Подходит для наблюдения за птицами, охоты, слежения за движущимися объектами, изучения местности. Герметичный корпус заполнен азотом.
Можно устанавливать на штатив (приобретается отдельно).
Для тех, кто предпочитает вести наблюдения в очках, в бинокле установлены поворотно-выдвижные наглазники.
Характеристики:
- Увеличение 10 крат
- Тип призмы Porro
- Материал оптики ВаК-4
- Покрытие линзы - полное многослойное
- Окуляры 5 элементов в 3 группах
- Диаметр объектива (апература) - 42 мм
- Объективы 2 элемента в 1 группе
- Диаметр выходного зрачка 4,2 мм
- Вынос выходного зрачка - 18 мм
- Сумеречный фактор 20,5
- Относительная яркость 17,6
- Реальный угол зрения 6,5 градусов
- Поле зрения на удалении 1000 м - 114 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 5 м
- Возможность диоптрийной коррекции ±6 D
- Межзрачковое расстояние 60–70 мм
- Способ фокусировки - центральная
- Наглазники - поворотно-выдвижные
- Наполнение корпуса - азот
- Корпус алюминий
- Размер - классический
- Водозащищенность - есть
- Влагозащищенность - есть
- Диапазон рабочей температуры –15...+40 °С
- Установка на штатив - есть
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
- Назначение - для охоты и рыбалки, армейские/полевые
- Размер 21,4×21,4×7,7 см
- Вес 1,39 кг