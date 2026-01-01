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Levenhuk Sherman PLUS 10x50 бинокль
Levenhuk Sherman PLUS 10x50 бинокль
Levenhuk Sherman PLUS 10x50 бинокль
Levenhuk Sherman PLUS 10x50 бинокль
Levenhuk Sherman PLUS 10x50 бинокль
Levenhuk Sherman PLUS 10x50 бинокль

Levenhuk Sherman PLUS 10x50 бинокль

Levenhuk
Артикул: OLE-3036

Универсальный бинокль на базе Porro-призм. Оптика выполнена из стекла BaK-4 с полным многослойным просветлением. Влагозащищенный корпус устойчив к температурным перепадам и механическим воздействиям. Двухэлементные объективы, окуляры с четырьмя линзами. Увеличение в 10 крат. Апература 50 мм. Корректировка межзрачкового расстояния, регулировка диоптрий, плавная центральная фокусировка.

Описание

Подходит для охотника, рыбака и любителя походов, герметичный корпус заполнен азотом.

Можно устанавливать на штатив (приобретается отдельно).

Для тех, кто предпочитает вести наблюдения в очках, в бинокле установлены поворотно-выдвижные наглазники.

Характеристики:

  • Увеличение 10 крат
  • Тип призмы Porro
  • Материал оптики ВаК-4
  • Покрытие линзы - полное многослойное
  • Окуляры 4 элемента в 3 группах
  • Диаметр объектива (апература) - 50 мм
  • Объективы 2 элемента в 1 группе
  • Диаметр выходного зрачка 5 мм
  • Вынос выходного зрачка - 19 мм
  • Сумеречный фактор 22,4
  • Относительная яркость 25
  • Реальный угол зрения 6,5 градусов
  • Поле зрения на удалении 1000 м - 114 м
  • Минимальная дистанция фокусировки - 5 м
  • Возможность диоптрийной коррекции ±4 D 
  • Межзрачковое расстояние 60–70 мм
  • Способ фокусировки - центральная
  • Наглазники - поворотно-выдвижные
  • Наполнение корпуса - азот
  • Корпус алюминий
  • Размер - классический
  • Водозащищенность - есть 
  • Влагозащищенность - есть
  • Диапазон рабочей температуры –15...+40 °С
  • Установка на штатив - есть
  • Крепление к штативу  - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
  • Назначение - для охоты и рыбалки, армейские/полевые
  • Размер 21,4×21,4×7,7 см
  • Вес 1,48 кг

Комплектация

  • Бинокль Levenhuk Sherman PLUS 10x50
  • Крышки объективов и окуляров
  • Салфетка для ухода за оптикой
  • Ремешок
  • Чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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