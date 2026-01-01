Levenhuk Nitro ED 10x42 бинокль

Описание

Полевой бинокль Levenhuk Nitro ED 10x42

Levenhuk Nitro ED 10x42 — это профессиональный полевой бинокль, разработанный для охоты, рыбалки, туризма и наблюдений за дикой природой. Модель сочетает в себе высокое качество оптики, надежную конструкцию и всепогодную защиту, что делает ее идеальным выбором для работы в экстремальных условиях.

Основные характеристики

Увеличение 10 крат

Тип призмы Roof

Материал оптики ED

Покрытие линзы - полное многослойное

Окуляры 4 элемента в 3 группах

Диаметр объектива (апература) - 42 мм

Объективы 3 элемента в 2 группах

Диаметр выходного зрачка 4,1 мм

Вынос выходного зрачка - 20,5 мм

Сумеречный фактор 20,5

Относительная яркость 16,81

Реальный угол зрения 7 градусов

Поле зрения на удалении 1000 м - 122 м

Минимальная дистанция фокусировки - 3,5 м

Возможность диоптрийной коррекции ±4 D

Межзрачковое расстояние 53–74 мм

Способ фокусировки - центральная

Наглазники - поворотно-выдвижные

Наполнение корпуса - азот

Корпус высокопрочный ABS-пластик

Размер - классический

Водозащищенность - IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду

Влагозащищенность - есть

Диапазон рабочей температуры –10...+50 °С

Установка на штатив - есть

Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)

Назначение - для охоты и рыбалки, армейские/полевые

Размер 23×16×7 см

Вес 1,145 кг

Оптическая система и качество изображения

Бинокль оснащен низкодисперсионной (ED) оптикой и призмами из стекла BaK-4, которые обеспечивают высокую контрастность, четкость и естественную цветопередачу. Полное многослойное просветление линз минимизирует потери света и улучшает качество изображения даже в условиях низкой освещенности. Благодаря увеличению 10х и диаметру объектива 42 мм, бинокль отлично подходит для наблюдения за удаленными объектами.

Конструкция и удобство использования

Корпус изготовлен из высокопрочного ABS-пластика и заполнен азотом, что предотвращает запотевание линз при перепадах температур. Поворотно-выдвижные наглазники и вынос зрачка 20.5 мм обеспечивают комфортное наблюдение даже для пользователей в очках. Центральная фокусировка и диоптрийная коррекция позволяют быстро и точно настроить резкость.

Для чего используется

Бинокль Levenhuk Nitro ED 10x42 станет надежным спутником в различных полевых условиях: