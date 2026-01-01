Levenhuk Nitro ED 10x42 бинокль

Полевой бинокль Levenhuk Nitro ED 10x42
Levenhuk Nitro ED 10x42 — это профессиональный полевой бинокль, разработанный для охоты, рыбалки, туризма и наблюдений за дикой природой. Модель сочетает в себе высокое качество оптики, надежную конструкцию и всепогодную защиту, что делает ее идеальным выбором для работы в экстремальных условиях.
Основные характеристики
- Увеличение 10 крат
- Тип призмы Roof
- Материал оптики ED
- Покрытие линзы - полное многослойное
- Окуляры 4 элемента в 3 группах
- Диаметр объектива (апература) - 42 мм
- Объективы 3 элемента в 2 группах
- Диаметр выходного зрачка 4,1 мм
- Вынос выходного зрачка - 20,5 мм
- Сумеречный фактор 20,5
- Относительная яркость 16,81
- Реальный угол зрения 7 градусов
- Поле зрения на удалении 1000 м - 122 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 3,5 м
- Возможность диоптрийной коррекции ±4 D
- Межзрачковое расстояние 53–74 мм
- Способ фокусировки - центральная
- Наглазники - поворотно-выдвижные
- Наполнение корпуса - азот
- Корпус высокопрочный ABS-пластик
- Размер - классический
- Водозащищенность - IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
- Влагозащищенность - есть
- Диапазон рабочей температуры –10...+50 °С
- Установка на штатив - есть
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
- Назначение - для охоты и рыбалки, армейские/полевые
- Размер 23×16×7 см
- Вес 1,145 кг
Оптическая система и качество изображения
Бинокль оснащен низкодисперсионной (ED) оптикой и призмами из стекла BaK-4, которые обеспечивают высокую контрастность, четкость и естественную цветопередачу. Полное многослойное просветление линз минимизирует потери света и улучшает качество изображения даже в условиях низкой освещенности. Благодаря увеличению 10х и диаметру объектива 42 мм, бинокль отлично подходит для наблюдения за удаленными объектами.
Конструкция и удобство использования
Корпус изготовлен из высокопрочного ABS-пластика и заполнен азотом, что предотвращает запотевание линз при перепадах температур. Поворотно-выдвижные наглазники и вынос зрачка 20.5 мм обеспечивают комфортное наблюдение даже для пользователей в очках. Центральная фокусировка и диоптрийная коррекция позволяют быстро и точно настроить резкость.
Для чего используется
Бинокль Levenhuk Nitro ED 10x42 станет надежным спутником в различных полевых условиях:
- Охота и рыбалка: Четкое изображение на большом расстоянии и всепогодная защита.
- Туризм и походы: Прочный корпус и компактные размеры.
- Наблюдение за птицами и дикими животными: Высокое качество оптики и широкое поле зрения.
- Армейское и тактическое использование: Надежность и устойчивость к внешним воздействиям.