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Levenhuk Nitro ED 10x42 бинокль
Levenhuk Nitro ED 10x42 бинокль
Levenhuk Nitro ED 10x42 бинокль
Levenhuk Nitro ED 10x42 бинокль
Levenhuk Nitro ED 10x42 бинокль
Levenhuk Nitro ED 10x42 бинокль

Levenhuk Nitro ED 10x42 бинокль

Levenhuk
Артикул: OLE-3027

Полевой бинокль отличается качеством картинки и надежностью конструкции. Оптическая схема построена на базе roof-призм из стекла BaK-4. Низкодисперсионная ED-оптика. Влагозащищенный корпус устойчив к температурным перепадам и механическим воздействиям. Увеличение в 10 крат. Апература 42 мм. Корректировка межзрачкового расстояния, регулировка диоптрий, плавная центральная фокусировка.

Описание

Полевой бинокль Levenhuk Nitro ED 10x42

Levenhuk Nitro ED 10x42 — это профессиональный полевой бинокль, разработанный для охоты, рыбалки, туризма и наблюдений за дикой природой. Модель сочетает в себе высокое качество оптики, надежную конструкцию и всепогодную защиту, что делает ее идеальным выбором для работы в экстремальных условиях.

Основные характеристики

  • Увеличение 10 крат
  • Тип призмы Roof
  • Материал оптики ED
  • Покрытие линзы - полное многослойное
  • Окуляры 4 элемента в 3 группах
  • Диаметр объектива (апература) - 42 мм
  • Объективы 3 элемента в 2 группах
  • Диаметр выходного зрачка 4,1 мм
  • Вынос выходного зрачка - 20,5 мм
  • Сумеречный фактор 20,5
  • Относительная яркость 16,81
  • Реальный угол зрения 7 градусов
  • Поле зрения на удалении 1000 м - 122 м
  • Минимальная дистанция фокусировки - 3,5 м
  • Возможность диоптрийной коррекции ±4 D
  • Межзрачковое расстояние 53–74 мм
  • Способ фокусировки - центральная
  • Наглазники - поворотно-выдвижные
  • Наполнение корпуса - азот
  • Корпус высокопрочный ABS-пластик
  • Размер - классический
  • Водозащищенность - IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
  • Влагозащищенность - есть
  • Диапазон рабочей температуры –10...+50 °С
  • Установка на штатив - есть
  • Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
  • Назначение - для охоты и рыбалки, армейские/полевые
  • Размер 23×16×7 см
  • Вес 1,145 кг

Оптическая система и качество изображения

Бинокль оснащен низкодисперсионной (ED) оптикой и призмами из стекла BaK-4, которые обеспечивают высокую контрастность, четкость и естественную цветопередачу. Полное многослойное просветление линз минимизирует потери света и улучшает качество изображения даже в условиях низкой освещенности. Благодаря увеличению 10х и диаметру объектива 42 мм, бинокль отлично подходит для наблюдения за удаленными объектами.

Конструкция и удобство использования

Корпус изготовлен из высокопрочного ABS-пластика и заполнен азотом, что предотвращает запотевание линз при перепадах температур. Поворотно-выдвижные наглазники и вынос зрачка 20.5 мм обеспечивают комфортное наблюдение даже для пользователей в очках. Центральная фокусировка и диоптрийная коррекция позволяют быстро и точно настроить резкость.

Для чего используется

Бинокль Levenhuk Nitro ED 10x42 станет надежным спутником в различных полевых условиях:

  • Охота и рыбалка: Четкое изображение на большом расстоянии и всепогодная защита.
  • Туризм и походы: Прочный корпус и компактные размеры.
  • Наблюдение за птицами и дикими животными: Высокое качество оптики и широкое поле зрения.
  • Армейское и тактическое использование: Надежность и устойчивость к внешним воздействиям.

Комплектация

  • Бинокль
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Чехол
  • Ремешок
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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