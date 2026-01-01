Levenhuk Nitro 8x32 бинокль

Описание

Подходит для туризма и отдыха, корпус заполнен азотом: не боится влажности, осадков и кратковременного погружения в водоем.

Можно устанавливать на штатив (приобретается отдельно).

Для тех, кто предпочитает вести наблюдения в очках, в бинокле установлены поворотно-выдвижные наглазники. Вынос зрачка достаточен для подобного рода наблюдений.

Характеристики: