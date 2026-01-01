Levenhuk Nitro 16x50 бинокль

Описание

Подходит для охоты, рыбалки и профессионального применения, не боится непогоды, выдерживает экстремальные температуры и случайные падения на грунт, благодаря азотному заполнению выдерживает кратковременное погружение в воду.

Можно устанавливать на штатив (приобретается отдельно).

Для тех, кто предпочитает вести наблюдения в очках, в бинокле установлены поворотно-выдвижные наглазники. Вынос зрачка достаточен для подобного рода наблюдений.

Характеристики: