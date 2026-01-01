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Levenhuk Nitro 12x42 бинокль
Levenhuk Nitro 12x42 бинокль
Levenhuk Nitro 12x42 бинокль
Levenhuk Nitro 12x42 бинокль
Levenhuk Nitro 12x42 бинокль
Levenhuk Nitro 12x42 бинокль

Levenhuk Nitro 12x42 бинокль

Levenhuk
Артикул: OLE-3024

Полевой бинокль отличается качеством картинки и надежностью конструкции. Оптическая схема построена на базе roof-призм. Полное многослойное просветляющие покрытие линз из стекла ВаК-4. Влагозащищенный корпус устойчив к температурным перепадам и механическим воздействиям. Увеличение в 12 крат. Апература 42 мм. Корректировка межзрачкового расстояния, регулировка диоптрий, плавная центральная фокусировка.

Описание

Подходит для туризма и отдыха, корпус заполнен азотом: не боится влажности, осадков и кратковременного погружения в водоем.

Можно устанавливать на штатив (приобретается отдельно).

Для тех, кто предпочитает вести наблюдения в очках, в бинокле установлены поворотно-выдвижные наглазники. Вынос зрачка достаточен для подобного рода наблюдений.

Характеристики:

  • Увеличение 12 крат
  • Тип призмы Roof 
  • Материал оптики ВаК-4
  • Покрытие линзы - полное многослойное
  • Окуляры 4 элемента в 3 группах
  • Диаметр объектива (апература) - 42 мм
  • Объективы 3 элемента в 2 группах
  • Диаметр выходного зрачка 3,5 мм
  • Вынос выходного зрачка - 16 мм
  • Сумеречный фактор 22,45
  • Относительная яркость 12,25
  • Реальный угол зрения 4,7 градуса
  • Поле зрения на удалении 1000 м - 82 м
  • Минимальная дистанция фокусировки - 4 м
  • Возможность диоптрийной коррекции ±4 D 
  • Межзрачковое расстояние 53–74 мм
  • Способ фокусировки - центральная
  • Наглазники - поворотно-выдвижные
  • Наполнение корпуса - азот
  • Корпус высокопрочный ABS-пластик
  • Размер - классический
  • Водозащищенность - IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
  • Влагозащищенность - есть
  • Диапазон рабочей температуры –10...+50 °С
  • Установка на штатив - есть
  • Крепление к штативу  - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
  • Назначение - для охоты и рыбалки, армейские/полевые
  • Размер 18×15×7,5 см
  • Вес 0,855 кг

Комплектация

  • Бинокль
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Чехол
  • Ремешок
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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