Levenhuk Nitro 10x50 бинокль

Подходит для охоты, рыбалки и профессионального применения, не боится непогоды, выдерживает экстремальные температуры и случайные падения на грунт, благодаря азотному заполнению выдерживает кратковременное погружение в воду.
Можно устанавливать на штатив (приобретается отдельно).
Для тех, кто предпочитает вести наблюдения в очках, в бинокле установлены поворотно-выдвижные наглазники. Вынос зрачка достаточен для подобного рода наблюдений.
Характеристики:
- Увеличение 10 крат
- Тип призмы Roof
- Покрытие линзы - полное многослойное
- Окуляры 4 элемента в 3 группах
- Диаметр объектива (апература) - 50 мм
- Объективы 3 элемента в 2 группах
- Диаметр выходного зрачка 5 мм
- Вынос выходного зрачка - 18 мм
- Сумеречный фактор 22,5
- Относительная яркость 25
- Реальный угол зрения 5,6 градусов
- Поле зрения на удалении 1000 м - 98 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 5 м
- Возможность диоптрийной коррекции ±4 D
- Межзрачковое расстояние 56–74 мм
- Способ фокусировки - центральная
- Наглазники - поворотно-выдвижные
- Наполнение корпуса - азот
- Корпус высокопрочный ABS-пластик
- Размер - классический
- Водозащищенность - IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
- Влагозащищенность - есть
- Диапазон рабочей температуры –10...+50 °С
- Установка на штатив - есть
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
- Назначение - для охоты и рыбалки, армейские/полевые
- Размер 22×16,5×8 см
- Вес 1 кг