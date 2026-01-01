images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Levenhuk New Sherman BASE 7x50 бинокль
Levenhuk New Sherman BASE 7x50 бинокль
Levenhuk New Sherman BASE 7x50 бинокль
Levenhuk New Sherman BASE 7x50 бинокль
Levenhuk New Sherman BASE 7x50 бинокль
Levenhuk New Sherman BASE 7x50 бинокль
Levenhuk New Sherman BASE 7x50 бинокль
Levenhuk New Sherman BASE 7x50 бинокль
Levenhuk New Sherman BASE 7x50 бинокль
Levenhuk New Sherman BASE 7x50 бинокль
Levenhuk New Sherman BASE 7x50 бинокль

Levenhuk New Sherman BASE 7x50 бинокль

Levenhuk
Артикул: MTG-6233

Levenhuk New Sherman BASE 7x50 бинокль. Бинокль Levenhuk New Sherman Base 7x50 с высоким показателем светосилы прекрасно подойдет для наблюдений как в яркие солнечные дни, так и при тусклом свете. Качество, яркость и контрастность изображения приятно удивят даже при использовании в условиях тумана, утренних сумерек и облачной погоды.

Описание

В основе оптической конструкции лежат призмы Порро, которые, как и линзы, выполнены из бариевого крона BaK-4. Потери света сведены к минимуму благодаря полному многослойному просветлению всех оптических элементов, что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Прибор предоставляет широкий угол обзора — 111 м на расстоянии 1 км — и оптимально подходит для обзорных наблюдений, в том числе на воде.

Levenhuk New Sherman Base 7x50 предлагает удобство настройки под индивидуальные предпочтения пользователя. Вы можете легко регулировать межзрачковое расстояние и при необходимости корректировать диоптрии. Резиновое покрытие корпуса не только защищает от ударов, но и предотвращает попадание пыли, грязи и влаги внутрь. Сам корпус выполнен из алюминиевого сплава (силумина — сплава алюминия и кремния), продут азотом и соответствует стандарту защиты от воды IP67.

Характеристики:

  • Тип призмы Porro
  • Диапазон увеличения, крат 7
  • Диаметр объектива (апертура), мм 50
  • Оптическая конструкция 6 элементов в 4 группах
  • Окуляры 4 элемента в 3 группах
  • Объективы 2 элемента в 1 группе
  • Материал оптики BaK-4
  • Покрытие линз полное многослойное
  • Покрытие призм полное многослойное
  • Диаметр выходного зрачка, мм 7.1
  • Вынос выходного зрачка, мм 23
  • Сумеречный фактор 19
  • Относительная яркость 42
  • Разрешающая способность, угл. секунд 6.2
  • Реальный угол зрения, ° 6.35
  • Поле зрения на удалении 1000 м, м 111
  • Минимальная дистанция фокусировки, м 5
  • Возможность диоптрийной коррекции, D ±4
  • Межзрачковое расстояние, мм 56 — 73
  • Способ фокусировки центральная
  • Наглазники окуляров поворотно-выдвижные, резиновые
  • Корпус обрезиненный, силумин
  • Наполнение корпуса азот
  • Водозащищенность да
  • Влагозащищенность да
  • Степень влаго-/водозащиты IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
  • Герметичная конструкция да
  • Диапазон рабочих температур, °С -10...+53
  • Крепление к фотоштативу/адаптер стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)

Комплектация

  • Бинокль.
  • Крышки окуляров и объективов.
  • Ремешок.
  • Чехол.
  • Салфетка для очистки оптики.
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
4 способа воссоздания лунного света
4 способа воссоздания лунного света
Марк Рибу
Марк Рибу
Видеоурок &quot;5 советов как сделать еду на фотографиях эффектной&quot;
Видеоурок "5 советов как сделать еду на фотографиях эффектной"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.