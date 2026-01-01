Levenhuk New Sherman BASE 7x50 бинокль

Описание

В основе оптической конструкции лежат призмы Порро, которые, как и линзы, выполнены из бариевого крона BaK-4. Потери света сведены к минимуму благодаря полному многослойному просветлению всех оптических элементов, что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Прибор предоставляет широкий угол обзора — 111 м на расстоянии 1 км — и оптимально подходит для обзорных наблюдений, в том числе на воде.



Levenhuk New Sherman Base 7x50 предлагает удобство настройки под индивидуальные предпочтения пользователя. Вы можете легко регулировать межзрачковое расстояние и при необходимости корректировать диоптрии. Резиновое покрытие корпуса не только защищает от ударов, но и предотвращает попадание пыли, грязи и влаги внутрь. Сам корпус выполнен из алюминиевого сплава (силумина — сплава алюминия и кремния), продут азотом и соответствует стандарту защиты от воды IP67.

Характеристики: