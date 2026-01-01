Levenhuk New Sherman BASE 7x50 бинокль

В основе оптической конструкции лежат призмы Порро, которые, как и линзы, выполнены из бариевого крона BaK-4. Потери света сведены к минимуму благодаря полному многослойному просветлению всех оптических элементов, что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Прибор предоставляет широкий угол обзора — 111 м на расстоянии 1 км — и оптимально подходит для обзорных наблюдений, в том числе на воде.
Levenhuk New Sherman Base 7x50 предлагает удобство настройки под индивидуальные предпочтения пользователя. Вы можете легко регулировать межзрачковое расстояние и при необходимости корректировать диоптрии. Резиновое покрытие корпуса не только защищает от ударов, но и предотвращает попадание пыли, грязи и влаги внутрь. Сам корпус выполнен из алюминиевого сплава (силумина — сплава алюминия и кремния), продут азотом и соответствует стандарту защиты от воды IP67.
Характеристики:
- Тип призмы Porro
- Диапазон увеличения, крат 7
- Диаметр объектива (апертура), мм 50
- Оптическая конструкция 6 элементов в 4 группах
- Окуляры 4 элемента в 3 группах
- Объективы 2 элемента в 1 группе
- Материал оптики BaK-4
- Покрытие линз полное многослойное
- Покрытие призм полное многослойное
- Диаметр выходного зрачка, мм 7.1
- Вынос выходного зрачка, мм 23
- Сумеречный фактор 19
- Относительная яркость 42
- Разрешающая способность, угл. секунд 6.2
- Реальный угол зрения, ° 6.35
- Поле зрения на удалении 1000 м, м 111
- Минимальная дистанция фокусировки, м 5
- Возможность диоптрийной коррекции, D ±4
- Межзрачковое расстояние, мм 56 — 73
- Способ фокусировки центральная
- Наглазники окуляров поворотно-выдвижные, резиновые
- Корпус обрезиненный, силумин
- Наполнение корпуса азот
- Водозащищенность да
- Влагозащищенность да
- Степень влаго-/водозащиты IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
- Герметичная конструкция да
- Диапазон рабочих температур, °С -10...+53
- Крепление к фотоштативу/адаптер стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)