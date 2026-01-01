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Levenhuk New Sherman BASE 10x50 бинокль
Levenhuk New Sherman BASE 10x50 бинокль
Levenhuk New Sherman BASE 10x50 бинокль
Levenhuk New Sherman BASE 10x50 бинокль
Levenhuk New Sherman BASE 10x50 бинокль
Levenhuk New Sherman BASE 10x50 бинокль
Levenhuk New Sherman BASE 10x50 бинокль
Levenhuk New Sherman BASE 10x50 бинокль
Levenhuk New Sherman BASE 10x50 бинокль
Levenhuk New Sherman BASE 10x50 бинокль
Levenhuk New Sherman BASE 10x50 бинокль

Levenhuk New Sherman BASE 10x50 бинокль

Levenhuk
Артикул: MTG-6234

Levenhuk New Sherman BASE 10x50 бинокль. Сбалансированное сочетание хорошего светопропускания, высокой четкости изображения и прочной конструкции. С 10-кратным увеличением и 50-миллиметровыми объективами он станет отличным спутником для любителей активного отдыха, будь то охота, рыбалка или наблюдение за птицами. Его герметичный корпус из алюминиевого сплава обеспечивает надежную работу в самых сложных условиях.

Описание

Оптическая система основана на призмах Porro и линзах из стекла ВаК-4 с высоким коэффициентом преломления. В любых условиях изображение четкое и ясно различимое, поля зрения 114 м на расстоянии 1 км достаточно, чтобы комфортно наблюдать за перемещениями объектов, а 10-кратное увеличение обеспечивает хорошую дальность просмотра на большое расстояние. Минимальная дистанция фокусировки составляет 6 м, поэтому наблюдения передних планов также возможны. Для настройки оптики под особенности зрения в бинокле предусмотрена диоптрийная подстройка – корректировка производится кольцом на правом окуляре.

Корпус из алюминиевого сплава (силумина) сочетает в себе прочность и легкость, не подвержен коррозии и устойчив к механическим повреждениям. Бинокль обладает защитой IP67 от пыли и влаги, что обеспечивает его надежность в любых условиях. Азотное заполнение внутреннего пространства предотвращает образование конденсата на оптических элементах, гарантируя стабильность работы прибора в изменяемых условиях окружающей среды.

Основные особенности:

  • Материал призм Porro и линз - просветленное стекло BaK-4
  • Поле зрения – 114 м на расстоянии 1000 м, 10-кратное приближение
  • Корпус из алюминиево-кремниевого сплава с азотным наполнением и защитой IP67
  • Диоптрийная коррекция, наглазники поворотно-выдвижной конструкции
  • Возможность установки на штатив

Характеристики:

  • Тип призмы Porro
  • Диапазон увеличения, крат 10
  • Диаметр объектива (апертура), мм 50
  • Оптическая конструкция 6 элементов в 4 группах
  • Окуляры 4 элемента в 3 группах
  • Объективы 2 элемента в 1 группе
  • Материал оптики BaK-4
  • Покрытие линз полное многослойное
  • Покрытие призм полное многослойное
  • Диаметр выходного зрачка, мм 5
  • Вынос выходного зрачка, мм 18
  • Сумеречный фактор 22
  • Относительная яркость 25
  • Разрешающая способность, угл. секунд 6.2
  • Реальный угол зрения, ° 6.5
  • Поле зрения на удалении 1000 м, м 114
  • Минимальная дистанция фокусировки, м 6
  • Возможность диоптрийной коррекции, D ±4
  • Межзрачковое расстояние, мм 56 — 73
  • Способ фокусировки центральная
  • Наглазники окуляров поворотно-выдвижные, резиновые
  • Корпус обрезиненный, силумин
  • Наполнение корпуса азот
  • Водозащищенность да
  • Влагозащищенность да
  • Степень влаго-/водозащиты IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
  • Герметичная конструкция да
  • Диапазон рабочих температур, °С -10...+53
  • Крепление к фотоштативу/адаптер стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)

Комплектация

  • Бинокль
  • Крышки окуляров и объективов
  • Ремешок
  • Чехол
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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