Levenhuk New Sherman BASE 10x50 бинокль

Описание

Оптическая система основана на призмах Porro и линзах из стекла ВаК-4 с высоким коэффициентом преломления. В любых условиях изображение четкое и ясно различимое, поля зрения 114 м на расстоянии 1 км достаточно, чтобы комфортно наблюдать за перемещениями объектов, а 10-кратное увеличение обеспечивает хорошую дальность просмотра на большое расстояние. Минимальная дистанция фокусировки составляет 6 м, поэтому наблюдения передних планов также возможны. Для настройки оптики под особенности зрения в бинокле предусмотрена диоптрийная подстройка – корректировка производится кольцом на правом окуляре.

Корпус из алюминиевого сплава (силумина) сочетает в себе прочность и легкость, не подвержен коррозии и устойчив к механическим повреждениям. Бинокль обладает защитой IP67 от пыли и влаги, что обеспечивает его надежность в любых условиях. Азотное заполнение внутреннего пространства предотвращает образование конденсата на оптических элементах, гарантируя стабильность работы прибора в изменяемых условиях окружающей среды.

Основные особенности:

Материал призм Porro и линз - просветленное стекло BaK-4

Поле зрения – 114 м на расстоянии 1000 м, 10-кратное приближение

Корпус из алюминиево-кремниевого сплава с азотным наполнением и защитой IP67

Диоптрийная коррекция, наглазники поворотно-выдвижной конструкции

Возможность установки на штатив

Характеристики: