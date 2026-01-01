Levenhuk New Sherman BASE 10x50 бинокль

Оптическая система основана на призмах Porro и линзах из стекла ВаК-4 с высоким коэффициентом преломления. В любых условиях изображение четкое и ясно различимое, поля зрения 114 м на расстоянии 1 км достаточно, чтобы комфортно наблюдать за перемещениями объектов, а 10-кратное увеличение обеспечивает хорошую дальность просмотра на большое расстояние. Минимальная дистанция фокусировки составляет 6 м, поэтому наблюдения передних планов также возможны. Для настройки оптики под особенности зрения в бинокле предусмотрена диоптрийная подстройка – корректировка производится кольцом на правом окуляре.
Корпус из алюминиевого сплава (силумина) сочетает в себе прочность и легкость, не подвержен коррозии и устойчив к механическим повреждениям. Бинокль обладает защитой IP67 от пыли и влаги, что обеспечивает его надежность в любых условиях. Азотное заполнение внутреннего пространства предотвращает образование конденсата на оптических элементах, гарантируя стабильность работы прибора в изменяемых условиях окружающей среды.
Основные особенности:
- Материал призм Porro и линз - просветленное стекло BaK-4
- Поле зрения – 114 м на расстоянии 1000 м, 10-кратное приближение
- Корпус из алюминиево-кремниевого сплава с азотным наполнением и защитой IP67
- Диоптрийная коррекция, наглазники поворотно-выдвижной конструкции
- Возможность установки на штатив
Характеристики:
- Тип призмы Porro
- Диапазон увеличения, крат 10
- Диаметр объектива (апертура), мм 50
- Оптическая конструкция 6 элементов в 4 группах
- Окуляры 4 элемента в 3 группах
- Объективы 2 элемента в 1 группе
- Материал оптики BaK-4
- Покрытие линз полное многослойное
- Покрытие призм полное многослойное
- Диаметр выходного зрачка, мм 5
- Вынос выходного зрачка, мм 18
- Сумеречный фактор 22
- Относительная яркость 25
- Разрешающая способность, угл. секунд 6.2
- Реальный угол зрения, ° 6.5
- Поле зрения на удалении 1000 м, м 114
- Минимальная дистанция фокусировки, м 6
- Возможность диоптрийной коррекции, D ±4
- Межзрачковое расстояние, мм 56 — 73
- Способ фокусировки центральная
- Наглазники окуляров поворотно-выдвижные, резиновые
- Корпус обрезиненный, силумин
- Наполнение корпуса азот
- Водозащищенность да
- Влагозащищенность да
- Степень влаго-/водозащиты IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду
- Герметичная конструкция да
- Диапазон рабочих температур, °С -10...+53
- Крепление к фотоштативу/адаптер стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)